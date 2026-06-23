Öğretmenlerin açlık grevi 9. gününde: Velilere ve halka destek çağrısı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na bağlı öğretmenlerin Ankara’da başlattığı açlık grevi 9. gününde sürüyor.

Taban maaş hakkı, özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren öğretmenler, velilere, öğrencilere ve yurttaşlara destek çağrısı yaptı.

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“Ziyaretleri sıklaştırın, komşularınıza söyleyin”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK üyesi Evin Turgut, Ankara’da açlık grevinde olduklarını bilmeden yanlarına gelen yurttaşlara da çağrı yaptıklarını söyledi.

Turgut, “Yanımıza gelen vatandaşlara bu ziyaretleri sıklaştırmalarını, komşularına söylemelerini, semt yürüyüşleri planlamaları gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Turgut, velilere de çağrı yaptıklarını belirterek, özel okullarda kayıt sürecine dikkat çekti.

Velilerden ve öğrencilerden öğretmenlerin taleplerine destek vermelerini isteyen Turgut, “Özel sektörde koşullar böyleyken, öğretmenler bugün açlık grevindeyken, taban maaş gelmeden, öğretmenlerin talepleri yerine getirilmeden, çalışma koşulları değiştirilmeden kayıt yapmayacağım minvalinde çağrılar yayınlamalarını istedik” dedi.

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“Yusuf Tekin ve AK Parti dışında neredeyse herkesle iletişim halindeyiz”

Siyasi partilerle de temas halinde olduklarını söyleyen Turgut, “Yusuf Tekin ve AK Parti dışında neredeyse bütün siyasi partilerle iletişim halindeyiz. Sağır sultan duydu ama bir onlar duymadı, görmedi hâlâ” dedi.

Öğretmenler, talepleri karşılanana kadar açlık grevini ve dayanışma çağrılarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Veli-Der’den destek

Öğrenci Veli Derneği de öğretmenlerin eylemine destek verdi. Veli-Der açıklamasında, öğretmenlerin güvencesizlik, yoksulluk ve mülakat adaletsizliğine karşı mücadele ettiği belirtilerek, hak arayan eğitim emekçilerine yönelik baskıların kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Öğretmenlerin yükselttiği ses kamusal ve eşit eğitim hakkını savunan herkesin sesidir” denildi. Veli-Der, mülakat mağduriyetlerinin giderilmesini, eğitim emekçilerine yönelik baskıların son bulmasını ve öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasını istedi.

Öğretmenler ne istiyor? Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru atanamamış eğitimciler, taleplerini “yaşam ve çalışma hakkı” başlığı altında topluyor. Öğretmenlerin başlıca talepleri şöyle: Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için taban maaş hakkının güvence altına alınması.

Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi.

Özel okullarda insanca çalışma koşullarının sağlanması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısını yaptığı toplantının gerçekleştirilmesi.

Milli Eğitim Komisyonu’nun toplanması.

Mülakat mağduru öğretmenlerle ilgili kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’na indirilmesi.

Karar vericiler ile öğretmen temsilcilerinin aynı masada bir araya gelerek sürecin nasıl ilerleyeceğini görüşmesi. Sendika, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek açlık grevinin “mecburi” hale geldiğini söylüyor.

(NÖ)