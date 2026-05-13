100’ü aşkın Nobel Ödülü sahibi, İran'ı ağır hasta Nergis Muhammedi’yi serbest bırakmaya çağırdı

Sağlık durumu hızla kötüleşen cezaevindeki insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi’nin, hastaneye sevk edilmesi üzerine 112 Nobel Ödülü sahibi İran'dan Muhammedi’nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istedi.

İran'da kadın hakları için on yıllar boyunca yürüttüğü mücadele için 2023 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Muhammedi, 10 Mayıs'ta, sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine ambulansla Tahran'daki Pars Hastanesi'ne nakledilmişti.

Muhammedi, tutukluluğu sırasında ciddi kilo kaybı, tansiyon dengesizliği ve ciddi kalp rahatsızlığı belirtileri yaşadı; ayrıca, olası bir kalp krizi sonrasında hücresinde bilinci kapalı halde bulundu. Muhammedi'nin hastaneye naklinin yalnızca geçici bir rahatlama niteliğinde olduğunu ifade eden avukatları, sağlık durumunun nispeten düzelmesinin ardından cezaevine geri gönderilmesinden kaygı duyuyor.

Nobel Ödülü sahipleri: "Nergis Muhammedi koşulsuz serbest bırakılsın"

Nobel ödülü sahipleri, yayımladıkları bildiride Muhammedi'nin derhal serbest bırakılmasını ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaların kaldırılmasını istediler. Ortak imzalı bildirilerinde, "Uzman hekimler, Nergis Muhammedi’nin hayati tehlike altında olabileceği uyarısında bulunuyor," ifadesine yer veren Nobel sahipleri; Muhammedi'nin, tutukluluğu sırasında aylar boyu uzman hekim müdahalesi gerektiren tıbbi bakımdan yoksun bırakıldığını da dile getirdiler.

Bildiriyi imzalayan 26 Kimya, 12 Ekonomi, 5 Edebiyat, 29 Tıp, 11 Barış ve 29 Fizik Nobel Ödülü sahibi arasında yazarlar Annie Ernaux ve J.M. Coetzee de var.

Williams: "Nergis asla ölümün eşiğine getirilmemiş olmalıydı"

Kara mayınlarına karşı mücadelesiyle bilinen 1997 Nobel Barış Ödülü sahibi ABD’li aktivist Jody Williams, Muhammedi’nin “asla ölümün eşiğine getirilmemiş olması gerektiğini” söyledi.

Williams, “Hiç kimse, hiçbir yerde, barışçıl protesto yaptığı veya insan haklarını savunduğu gerekçesiyle hapsedilmemelidir,” dedi.

Yemenli gazeteci ve 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman da, Muhammedi’yi “zulme direnen ve özgürlük talep eden kadınların korkusuz sesi” olarak niteledi.

Karman: "Zulme direnen ve özgürlük isteyen kadınların korkusuz sesi"

Karman, “Hiçbir hapishane, onur ve adalet mücadelesini susturamaz. Nergis derhal serbest bırakılmalı; dünya da İranlı kadınların yanında durmayı sürdürmelidir,” dedi.

Oğlu Ali: "Annemin hayatı pamuk ipliğine bağlı”

Mohammadi’nin Paris’te yaşayan oğlu Ali Rahmani ise “Anne[sinin] cezasının geçici olarak ertelenmesi[nin] kesinlikle yeterli [olmadığını]” söyledi: “Yıllarca süren hapis, tecrit ve sistematik tıbbi ihmalin ardından, annemin hayatı pamuk ipliğine bağlı.”

Ali Rahmani, “Biz sadece onun birkaç günlüğüne hücreden çıkmasını değil, bu yargı zulmüne kalıcı olarak son verilmesini talep ediyoruz,” dedi. “Annemin koşulsuz özgürlüğe ve kendisini ölümün eşiğine sürükleyen o ortama geri dönme korkusu olmaksızın, uzun vadeli ve uzmanlaşmış bir tedaviye ihtiyacı var.”

Muhammedi, İran’ın zorunlu başörtüsü yasalarına ve idam cezasına karşı yürüttüğü kampanyalar da dahil, aktivist kimliği nedeniyle ilk kez tutuklandığı 1998’den bu yana İran makamları tarafından defalarca gözaltına alındı. Muhammedi aldığı çeşitli cezalar sonunda toplam 44 yılı aşkın hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırıldı.

(AEK)