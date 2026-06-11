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YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 12:03 11 Haziran 2026 12:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 12:15 11 Haziran 2026 12:15
Okuma Okuma:  3 dakika

ABD Halkbank dosyasını kapatıyor

ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank, 9 yıldır süren ceza davasının düşürülmesi için New York’taki federal mahkemeye ortak dilekçe sundu. Mahkeme onay verirse dava tamamen sona erecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD Halkbank dosyasını kapatıyor
Fotoğraf: Gökhan Zobar / Anadolu Ajansı

Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceğini bildirdi.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."

Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı ceza davasının sona erdirilmesi için anlaştı
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Halkbank davası hakkında

Halkbank davası, ABD’nin “Halkbank, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesine yardım etti” iddiasıyla açtığı ceza davasıydı.

ABD savcılarının iddiasına göre 2012-2016 arasında İran’ın Türkiye’de biriken petrol/doğalgaz gelirleri Halkbank üzerinden altın ticareti, paravan şirketler ve gıda/ilaç ticareti gibi görünen işlemlerle uluslararası finans sistemine sokuldu. ABD makamları, bunun yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı İran fonunu kapsadığını ileri sürdü. Halkbank ise suçlamaları kabul etmedi.

Dava kamuoyunda önce Rıza Sarraf ve eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla dosyalarıyla bilindi. Sarraf ABD’de suçunu kabul edip savcılıkla işbirliği yaptı. Atilla ise 2018’de ABD’de İran yaptırımlarını delmeye yardım etmekten mahkum edildi. 28 ay ABD'de tutuklu kaldıktan sonra 2019'da Türkiye'ye döndü.

Ardından 2019’da doğrudan Halkbank hakkında altı başlıklı iddianame düzenlendi. İddianamede bankacılık dolandırıcılığı, kara para aklama ve yaptırım ihlali bağlantılı suçlamalar vardı.

Halkbank’ın ana savunmalarından biri şuydu: “Biz Türkiye’ye ait devlet bankasıyız, ABD mahkemelerinde ceza davasında yargılanamayız.”

Dosya ABD Yüksek Mahkemesi’ne kadar gitti. Yüksek Mahkeme 2023’te, federal mahkemelerin bu ceza davasına bakma yetkisi olduğuna ve Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’nın ceza kovuşturmasında Halkbank’a otomatik dokunulmazlık sağlamadığına karar verdi.

Halkbank 9 Mart 2026’da ABD Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında Halkbank cezai suç kabulü yapmayacak, adli veya idari para cezası ödemeyecek, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporu OFAC’a ve savcılığa sunulacaktı. OFAC’ın da Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka aksiyon almadan kapattığı bildirildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
halkbank
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