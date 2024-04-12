New York: Başsavcılık Zarrab ve Halkbank'a karşı tazminat davasına müdahil olacak

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, terör mağduru olduğunu iddia eden, Suriye ve Afganistan'daki saldırılarda ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına 151 kişinin Sarraf ve Halkbank aleyhine açtıkları tazminat davasına müdahil olmak için 8 Nisan’da mahkemeye başvuruda bulundu.



Başsavcılık ayrıca devam eden tazminat davasının, Sarraf ve Halkbank’ın yargılandığı ana ceza davası sonuçlanana kadar askıya alınmasını talep etti. Başsavcılık, tazminat davasındaki gelişmelerin ya da alınacak kararların, halen süren ana ceza davasındaki yargı sürecine etki edebileceğini kaydetti.

“Tazminat ve ceza davasına tek yargıç baksın”

Amerikanın Sesi (VoA) Türkçe servisinin haberine göre, Başsavcılık önceki gün bölge mahkemesine başvurdu.



Başsavcılık ayrıca Halkbank ve Rıza Zarrab aleyhine açılan davanın benzer iddialar içermesini gerekçe göstererek iki davaya ayrı ayrı bakan yargıçlar Richard Berman ve ve Mary Kay Vyskocik’e de başvurarak yargılamanın sürekliliği adına bundan sonraki dava sürecinde tek bir yargıcın taraflar hakkında halen devam eden hem ceza hem de tazminat davasına bakmasını talep etti.

Başsavcılık, taraflarla yaptıkları görüşmelerde hem Halkbank’ın hem de Sarraf’ın avukatlarının açılan tazminat davasının ana dava bitimine kadar durdurulmasına karşı olmadıklarını belirttiklerini ifade etti. Başsavcılık, 151 davacının, Sarraf ve Halkbank’ın tazminat davasının ertelemesinden olumsuz olarak etkilenmesinin sözkonusu olmadığını kaydetti.

“Zarrab ciddi güvenlik riskleri taşıyor”

Başsavcılık, Rıza Zarrab’ın devam eden ceza davasında tanık olduğunu vurgulayarak ciddi güvenlik riskleri taşıdığını iddia etti.



Dilekçede, “Hukuki yargılamalar aynı zamanda tanıkların güvenliği açısından da riskler oluşturmaktadır. Zarrab savcılıkla işbirliği yaptı. Hakan Atilla'nın duruşmasında ifade verdi. Bu işbirliğine yanıt olarak Türk yetkililer, Zarrab’a misillemede bulundu. Mal varlıklarına el koyup aleyhinde cezai soruşturmasını başlattı. Aile üyeleri ile ortaklarına karşı dava açarak Zarrab’ı korkutmaya çalıştı” denildi.



“Zarrab’ın tanık statüsünün devam etmesinden dolayı Zarrab'ın emniyeti ve güvenliği açısından ciddi riskler bulunduğu değerlendirilmektedir’’ siyen Savcılık, mahkemeden "savcılığın ABD adına bu davaya müdahil olmasına izin vermesini ve Halkbank aleyhindeki ceza davası sonuçlanana kadar bu tazminat davasını durduran bir karar çıkarmasını" talep etti.



(AEK)