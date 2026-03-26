9 siyasi partinin hesapları AYM onayından geçti

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 9 siyasi partinin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisi’nin 2021 yılına ait hesapları incelendi. Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) 2021 ve 2022 yılı mali kayıtları denetime girdi. Emekçi Hareket Partisi ile Liberal Demokrat Parti’nin ise 2022 yılı hesapları değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme, tüm bu partilerin ilgili dönemlere ait kesin hesaplarını inceledi. Mahkeme, mevcut bilgi ve belgelere dayanarak hesapların doğru ve denk olduğunu belirledi. Ayrıca tüm kayıtların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna ulaştı.

