ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 08:39 26 Mart 2026 08:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 08:41 26 Mart 2026 08:41
Okuma Okuma:  1 dakika

9 siyasi partinin hesapları AYM onayından geçti

Mahkeme, mevcut bilgi ve belgelere dayanarak hesapların doğru ve denk olduğunu belirledi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 9 siyasi partinin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisi’nin 2021 yılına ait hesapları incelendi. Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) 2021 ve 2022 yılı mali kayıtları denetime girdi. Emekçi Hareket Partisi ile Liberal Demokrat Parti’nin ise 2022 yılı hesapları değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme, tüm bu partilerin ilgili dönemlere ait kesin hesaplarını inceledi. Mahkeme, mevcut bilgi ve belgelere dayanarak hesapların doğru ve denk olduğunu belirledi. Ayrıca tüm kayıtların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna ulaştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
AYM aym başvurusu siyasi partiler
ilgili haberler
AYM’nin ihlal kararına rağmen Sendika.Org davasında ceza artırıldı
25 Mart 2026
/haber/aymnin-ihlal-kararina-ragmen-sendika-org-davasinda-ceza-artirildi-318040
Danıştay'dan ‘barış akademisyenleri’ kararı: AYM kararlarına uyulması zorunlu
15 Mart 2026
/haber/danistay-dan-baris-akademisyenleri-karari-aym-kararlarina-uyulmasi-zorunlu-317734
Zırhlı araçtan açılan ateşle öldürülen Sürmi İnce için AYM’den ihlal kararı çıkmadı
13 Mart 2026
/haber/zirhli-aractan-acilan-atesle-oldurulen-surmi-ince-icin-aymden-ihlal-karari-cikmadi-317674
Yargıtay'dan AYM'ye 'jet' geçiş: İrfan Fidan AYM Başkanvekili oldu
11 Mart 2026
/haber/yargitay-dan-aym-ye-jet-gecis-irfan-fidan-aym-baskanvekili-oldu-317600
Sayfa Başına Git