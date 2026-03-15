HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.03.2026 09:20 15 Mart 2026 09:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.03.2026 09:25 15 Mart 2026 09:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Danıştay'dan ‘barış akademisyenleri’ kararı: AYM kararlarına uyulması zorunlu

Danıştay 5. Daire, barış akademisyenlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olmadığı yönündeki hükmü etkisiz kılan bir içtihat oluşturdu. Daire, AYM kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

Danıştay 5. Daire, barış akademisyenleri hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının bağlayıcı olmadığı ve ihraç edilen akademisyenlerin göreve dönemeyeceği yönündeki hükmü bütünüyle etkisiz kılan bir içtihat oluşturdu.

Danıştay, 'Barış Akademisyenleri' kararında AYM'yi tanımadı
5 Mart 2026

Daire, aynı konuda beş ay arayla iki farklı karar çıkması üzerine konuyu geniş heyetle ele aldı. Başkan ve yedi üyenin katıldığı müzakerede, istinaf mahkemesinin mesleğe dönmesini yerinde bulmadığı ihraç akademisyene ilişkin karar bozuldu.

"AYM kararlarına uyulması zorunlu"

T24’ün haberine göre çoğunluk oyuyla alınan kararda, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Kararda, yalnızca bildiriyi imzalayan akademisyenlerin mesleğe dönüşü konusunda artık farklı bir yorum yapılmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Kararda ayrıca devlete sadakat yükümlülüğü ve örgütlerle iltisak konusuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Buna göre AYM kararlarına uyulmaması devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranış olsa da örgüt ve yapılarla iltisak anlamı taşımadığı vurgulandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
barış akademisyenleri AYM Danıştay
