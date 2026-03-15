Danıştay'dan ‘barış akademisyenleri’ kararı: AYM kararlarına uyulması zorunlu

Danıştay 5. Daire, barış akademisyenleri hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının bağlayıcı olmadığı ve ihraç edilen akademisyenlerin göreve dönemeyeceği yönündeki hükmü bütünüyle etkisiz kılan bir içtihat oluşturdu.

Danıştay, 'Barış Akademisyenleri' kararında AYM'yi tanımadı

Daire, aynı konuda beş ay arayla iki farklı karar çıkması üzerine konuyu geniş heyetle ele aldı. Başkan ve yedi üyenin katıldığı müzakerede, istinaf mahkemesinin mesleğe dönmesini yerinde bulmadığı ihraç akademisyene ilişkin karar bozuldu.

"AYM kararlarına uyulması zorunlu"

T24’ün haberine göre çoğunluk oyuyla alınan kararda, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Kararda, yalnızca bildiriyi imzalayan akademisyenlerin mesleğe dönüşü konusunda artık farklı bir yorum yapılmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Kararda ayrıca devlete sadakat yükümlülüğü ve örgütlerle iltisak konusuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Buna göre AYM kararlarına uyulmaması devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranış olsa da örgüt ve yapılarla iltisak anlamı taşımadığı vurgulandı.

