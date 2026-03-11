Yargıtay'dan AYM'ye 'jet' geçiş: İrfan Fidan AYM Başkanvekili oldu

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM), görev süresi 23 Mart’ta sona erecek olan Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın yerine yapılacak seçim sonuçlandı. İki adayın yarıştığı oylamada AYM üyeleri yeni başkanvekilini belirledi.

15 üyeli mahkemede yapılan seçimde eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan 8 oy alarak başkanvekilliğine seçildi. Diğer aday Selahattin Menteş ise 7 oyda kaldı.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan'ı seçti

Fidan, 2020 yılında Yargıtay üyeliğine seçildikten yalnızca iki ay sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı.

Tartışmalı soruşturmalar

Başkanvekilliğine seçilen Fidan’ın AYM üyeliğine uzanan süreci uzun süre kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. '17–25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları'nın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevlendirilen Fidan, Selam Tevhid soruşturması, MİT TIR’larının durdurulması ve Can Dündar-Erdem Gül davası gibi kritik dosyalarda görev aldı.

"Balyoz’da kumpası" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda da yer alan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde İstanbul’da Başsavcıvekilliğine getirildi.

Terör soruşturmalarının başında bulunan Fidan, darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmaların yanı sıra Gezi Direnişi, iş insanı Osman Kavala, barış bildirisi, Tahşiye ve futbolda şike davası gibi önemli dosyaların soruşturma süreçlerini de koordine etti.

"Dosya kapağı dahi açmadı"

T24'ten Gökçer Tahincioğlu, Fidan'ın hızlı yükselişini kaleme aldı. Tahincioğlu'nun aktarımına göre, Temmuz 2016’da İstanbul Başsavcısı yapılmasından 4 yıl sonra 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyesi seçilen Fidan, üye seçilmesinden sadece 4 gün sonra henüz tek bir dosya kapağı dahi açmadan AYM üyeliğine adaylığını açıklamıştı.

Yargıtay’da AYM üyeliği için adayların belirleneceği seçimin ertelenmesi de tartışmaları artırdı. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, seçimlerin İrfan Fidan’ın AYM üyeliğinin önünü açmak amacıyla ertelendiğini öne sürdü. Yargıtay ise erteleme kararının nedeninin Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan pozitif vakalar olduğunu açıkladı.

Anayasa Mahkemesi üyeliği

17 Aralık 2020’de yapılan seçimde Fidan, henüz görev yapmadığı Yargıtay’dan 107 oy alarak en yüksek oyu alan aday oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Yargıtay Genel Kurulu’nun belirlediği üç aday arasından Fidan’ı 23 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

Fidan, 25 Ocak 2021’de yemin ederek görevine başladı. Göreve başlamasının ardından dönemin AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolmasıyla yapılan başkanlık seçiminde İrfan Fidan da aday olmuştu. İsmi favoriler arasında gösterilmesine rağmen oylamada 5 oyda kalan Fidan seçilemezken, Zühtü Arslan bir kez daha başkanlık görevine seçilmişti. Fidan’ın Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiği yönündeki iddialara karşın seçimi kaybetmesi dikkat çekmişti.

Arslan’ın 2024’te emekliye ayrılmasının ardından yapılan yeni başkanlık seçiminde ise Fidan’ın beklentilerin aksine adaylık için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtilmişti. Söz konusu seçimde Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya olmuştu.

1 oy farkla kazandı

Anayasa Mahkemesi’nde bugün yapılan başkanvekilliği seçiminde İrfan Fidan ile üye Selahattin Menteş yarıştı. 15 üyeli mahkemede gerçekleştirilen oylamada Fidan 8 oy alırken, Menteş 7 oyda kaldı. Böylece Fidan, başkanvekilliği görevine yalnızca 1 oy farkla seçildi. Fidan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiği yönündeki iddialara rağmen seçimi kıl payı kazanması dikkat çekti.

(AB)