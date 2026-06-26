EŞİK: Emel Memiş ve tüm hak savunucuları serbest bırakılsın

EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu), Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve feminist iktisatçı Doç. Dr. Emel Memiş için açıklama yaptı.

EŞİK açıklamasında, feminist iktisat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Emel Memiş’in tutuklanmasına tepki gösterdi, “Çok değerli akademisyen Emel Memiş’in hukuka aykırı şekilde tutuklanmasını endişe ve öfkeyle karşılıyoruz. Akademiye, kadın çalışmalarına ve hak savunuculuğuna yönelik gözdağı kabul edilemez” dedi.

Açıklamada, hayatını eğitime, bilime ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine adayan bir akademisyenin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi, “Akademinin ve hak savunucularının sesini susturmaya yönelik baskıcı uygulamalara son verilmelidir” denildi.

EŞİK, yargının barışçıl sesleri ve kadın mücadelesinin öznelerini cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bilimi, eşitliği ve adaleti savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Emel Memiş ve haksız yere tutuklanan tüm hak savunucuları derhal serbest bırakılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Emel Memiş hakkında

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan bir akademisyen.

Çalışmalarını makro iktisat, feminist iktisat, toplumsal cinsiyet eşitliği, emek ekonomisi, yoksulluk, gelir dağılımı, bakım ekonomisi ve zaman kullanımı alanlarında yürütüyor.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamlayan Memiş, doktora derecesini 2007 yılında University of Utah’ta iktisat alanında aldı. Akademik kariyeri boyunca ODTÜ ve Utah Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Memiş, daha sonra Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı; bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Kadın emeği, ücretsiz bakım emeği, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ve sosyal politika konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışması bulunan Memiş’in makaleleri Feminist Economics ve World Development gibi hakemli dergilerde yayımlandı ve çalışmaları 1000’in üzerinde atıf aldı.

(EMK)