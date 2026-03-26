54 taşınmaz satışa çıkarılıyor: Karar Resmi Gazete’de

25 Mart 2026 tarihli ve 11106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla birlikte toplam 54 taşınmaz ve üzerlerindeki yapılar özelleştirme kapsamına alındı.

Karar, söz konusu taşınmazların satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ya da mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi gibi yöntemlerle değerlendirileceğini ortaya koydu. Sürecin 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanması planlandı.

Düzenlemede en dikkat çeken başlıklardan biri, özelleştirmeden elde edilecek gelirin kullanım alanı oldu. Buna göre gelirler, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın bina, tesis ve lojman projeleri ile Stratejik Hedef Planı ve yatırım programlarında yer alan çalışmalarda kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

Kararın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlandığı belirtildi.

Ek listede özellikle Ankara dikkat çekti. Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi’nde aynı ada içinde çok sayıda parselin özelleştirme kapsamına alınması öne çıktı.

Listede yalnızca Ankara değil, Türkiye’nin birçok kentindeki taşınmazlar da yer aldı. Balıkesir Bandırma, Bolu merkez, Hatay İskenderun, İstanbul’da Başakşehir, Beşiktaş ve Büyükçekmece, İzmir Karşıyaka, Kayseri Melikgazi ve Kocasinan, Kırklareli Lüleburgaz ile Kocaeli İzmit’te bulunan taşınmazlar tek tek sıralandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ekinde, ilgili taşınmazların il, ilçe, mahalle ya da köy bilgileriyle birlikte ada ve parsel numaralarına kadar ayrıntılı bir liste paylaşıldı. Böylece ülke genelinde çok sayıda taşınmazın özelleştirme programına dahil edildiği netleşti.

