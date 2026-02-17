Özelleştirme politikaları: 5 ildeki 10 taşınmaz satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye’nin farklı illerinde bulunan toplam 10 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre satışa çıkarılan taşınmazlar şu illerde bulunuyor:
- Kırklareli / Babaeski (Alpullu Mahallesi): 2 taşınmaz
- Balıkesir / Altıeylül (K. Bostancı Mahallesi): 1 taşınmaz
- Bayburt / Merkez (Konursu Mahallesi): 1 taşınmaz
- Kocaeli / Kandıra (Kurtyeri Mahallesi): 1 taşınmaz
- Kocaeli / Körfez (Yarımca Mahallesi): 1 taşınmaz
- Antalya / Muratpaşa (Kırcami Mahallesi): 3 taşınmaz
- Antalya / Manavgat (Kızılağaç Mahallesi): 1 taşınmaz
İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların,
- Kırklareli, Balıkesir ve Bayburt’taki taşınmazlar için 24 Mart,
- Kocaeli’ndeki taşınmazlar için 25 Mart,
- Antalya’daki taşınmazlar için ise 26 Mart tarihine kadar tekliflerini sunmaları gerekiyor.
İhaleler, birden fazla istekliden kapalı zarfla teklif alınmasının ardından yapılacak görüşmelerle birlikte pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.
(EMK)