45. İstanbul Film Festivali 9 Nisan’da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali’nin basın toplantısı bugün The Marmara Taksim’de gerçekleştirildi.

9-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festivalin programında 127 uzun metrajlı ve 13 kısa film yer alacak.

Toplantıda Festival Direktörü Kerem Ayan, Altın Lale Yarışması başta olmak üzere yarışmalı bölümlerde yer alan filmleri açıklarken; Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Pınar Evrenosoğlu da bu yıl 21. kez düzenlenecek endüstri platformunun detaylarını paylaştı.

Dünya sinemasının öne çıkan yapımlarını, ödüllü filmleri ve genç yönetmenlerin yeni işlerini bir araya getiren festival, 11 gün boyunca söyleşiler, özel gösterimler ve çeşitli etkinliklerle bir program sunacak.

Festival kapsamında verilen Sinema Onur Ödülü bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye sunulacak. Açılış ise Isabel Coixet imzalı Üç Veda ile yapılacak.

Yarışmalar ve program

Festivalde Altın Lale Yarışması, Yeni Bakışlar ve Kısa Film Yarışması olmak üzere üç yarışmalı bölümün yanı sıra, farklı tematik seçkilerden oluşan altı bölüm de izleyiciyle buluşacak.

Altın Lale jürisine David Mackenzie başkanlık edecek. Jüride ayrıca Tanja Meissner, Ekin Koç, Prof. Dr. Aslı Tunç ve Rodrigo Areias yer alıyor.

N Kolay Galaları: Sezonun merak edilen filmlerinin Türkiye prömiyerleri.

Genç Ustalar: İlk ve ikinci filmleriyle dikkat çeken yönetmenler.

Belgesel Kuşağı: Güncel meselelere odaklanan 22 yapım.

Devriâlem: Dünya sinemasından 27 film.

Heyula: Deneysel ve sınırları zorlayan yapımlar.

Dünden Bugüne Klasikler: Restore edilmiş ve kült filmler.

Festival filmleri İstanbul’un iki yakasında toplam yedi salonda gösterilecek. Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı, Kadıköy’de ise Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus festival mekânları arasında yer alıyor.