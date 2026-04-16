‘32 Metre’ İstanbul Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak

İranlı sinemacı Morteza Atabaki’nin ilk uzun metraj belgeseli 32 Metre, 45. İstanbul Film Festivali Yeni Bakışlar bölümünde Türkiye prömiyerini yapacak.

Belgesel, yarın saat 21.30’da Sinematek’te ve 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

Filmin görüntü yönetmenliğini Zeynep Seçil ve yönetmen Morteza Atabaki birlikte üstlenirken, yapımcılığını Murat Öneş gerçekleştiriyor.

Yapım süreciyle uluslararası platformlarda da dikkat çeken belgesel, Köprüde Buluşmalar Anadolu Efes Ödülü, Antalya Film Forum En İyi Proje Ödülü ve AJD Al Jazeera Documentary tarafından verilen En İyi Belgesel Projesi Ödülü’nü kazandı.

Dünya prömiyerini yaptığı IDFA’da festival boyunca öne çıkan en iyi 10 film arasında yer alan 32 Metre, Pordenone Docs Fest’te de Seyirci Ödülü’ne layık görüldü.

Belgeselin konusu

Belgesel, Orta Anadolu’daki bir köyde yaşayan Halime Sandal, Gönül Uğur, Halime Tozcu Sandal ve Kadriye Erdoğan’ın hikâyesini merkezine alıyor.

Uzun süredir Türkiye’de fotoğrafçı olarak çalışan Morteza Atabaki’nin altı yıla yayılan ilk belgesel projesi, kadınların sessizliğini bozan bir direnişin izini sürüyor.

Film, kadınlar için bir atış yarışması düzenlenmesi fikri etrafında gelişiyor. “Silah erkek işidir” ve “silah oyuncak değildir” gibi yerleşik söylemlerle karşılaşılan bu karar, uzun süredir bastırılmış bir ifadenin kolektif biçimde görünür hale gelmesini konu ediniyor.

Yapım, kadınların hem ev içinde hem de kamusal alanda yaşadıkları deneyimleri takip ederek toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl şekillendiğine odaklanıyor. (TY)