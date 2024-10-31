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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 09:05
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 11:42
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
*İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkanlığı makamında. (Fotoğraf: Esenyurt Belediyesi/X)

İçişleri Bakanlığı, dün gece "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görevden alarak yerine kayyım atadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyım olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kayyımdan ilk fotoğraf

Esenyurt Belediyesi, sosyal medya platformu X'ten "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" notuyla kayyım Aksoy'un fotoğrafını paylaştı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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