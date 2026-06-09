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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 09.06.2026 09:16 9 Haziran 2026 09:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.06.2026 09:29 9 Haziran 2026 09:29
Okuma Okuma:  2 dakika

16 yaşındaki çocuk çalıştırıldığı inşaatta öldü

Ağrı’da çalıştırılan 16 yaşındaki çocuk inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesinin memleketi Doğubeyazıt’ın Ortadirek köyüne gönderilmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
16 yaşındaki çocuk çalıştırıldığı inşaatta öldü

Ağrı’da bir inşaatta çalıştırılan 16 yaşındaki Tunahan Kaya, çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın, kentin merkez ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldiği öğrenildi. Ancak Kaya’nın hangi koşullarda çalıştırıldığına, işyerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına ve olayla ilgili idari ya da adli bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bilgi edinilemedi.

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Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazesinin memleketi Doğubeyazıt’ın Ortadirek köyüne gönderilmesi bekleniyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), olayı X hesabından duyurdu.

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Türkiye’de çocuk işçiliği yasası 

4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Çocuk hakları savunucuları yasada çocuk ve genç işçi tanımlamalarının ayrı ayrı yapılmasının, bunun yaş ile eşleştirilmesinin boşluk oluşturduğu ve çocukları korumadığı eleştirisinde birleşiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ağrı çocuk işçiliğiyle mücadele çocuk işçiliği
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