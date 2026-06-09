16 yaşındaki çocuk çalıştırıldığı inşaatta öldü

Ağrı’da bir inşaatta çalıştırılan 16 yaşındaki Tunahan Kaya, çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın, kentin merkez ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldiği öğrenildi. Ancak Kaya’nın hangi koşullarda çalıştırıldığına, işyerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına ve olayla ilgili idari ya da adli bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bilgi edinilemedi.

Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazesinin memleketi Doğubeyazıt’ın Ortadirek köyüne gönderilmesi bekleniyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), olayı X hesabından duyurdu.

Türkiye’de çocuk işçiliği yasası

4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Çocuk hakları savunucuları yasada çocuk ve genç işçi tanımlamalarının ayrı ayrı yapılmasının, bunun yaş ile eşleştirilmesinin boşluk oluşturduğu ve çocukları korumadığı eleştirisinde birleşiyor.