biamag
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 15:59
2 dk Okuma

EĞİTİM-SEN AÇIKLADI

"Eğitimde eşitsizlik derinleşiyor, çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor”

Eğitim Sen, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Raporu’nda eşitsizlik, çocuk işçiliği ve eğitim emekçilerinin güvencesizliği öne çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Eğitim-Sen

Eğitim Sen, “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu Raporu” nu kamuoyuyla paylaştı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin piyasacı ve dini referanslı uygulamalarla kuşatıldığını, eğitim ve bilim emekçilerinin güvencesizliğinin derinleştiğini ifade etti. Irmak, demokratik, laik ve bilimsel eğitim anlayışının geri plana itildiğinin altını çizerek, “Eğitim Sen tüm eğitim ve bilim emekçilerini örgütlü mücadeleyi büyütmeye, haklarını korumak ve geliştirmek için dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyor” dedi.

"Zorunlu eğitimi kısaltmak kaygı verici bir gelişme"

- Raporda, eğitim sisteminde yaşanan çok sayıda sorun başlıklar halinde ele alındı. Eğitim Sen’in raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Çocukların eğitimden koparılması ve çocuk işçiliği: Çocuk işçiliğinin teşvik edildiği, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı belirtildi.

- Deprem bölgesinde eğitim: Bölgedeki eğitim sorunlarının hâlâ çözüm beklediği kaydedildi.

- Okullarda eşitsizlikler: İkili eğitim ve kalabalık sınıflar, kır-kent eşitsizliği, taşımalı eğitim sorunu raporda öne çıkarıldı.

- Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Hem eğitimde hem toplumsal yaşamda eşitsizliklerin derinleştiği ifade edildi.

- Eğitim bütçesi ve ödenekler: Okullara yeterli kaynak ayrılmadığı, dijital uçurumun eğitimde eşitsizliği artırdığı vurgulandı.

- Özel eğitim ve öğretmen sorunları: Norm fazlası öğretmenlerin resen atanması, alan dışı görevlendirmeler ve angarya iş yükü keyfi ve hukuksuz uygulamalar olarak değerlendirildi.

- Mülteci çocuklar: Mülteci çocukların eğitim hakkına erişimde ciddi sorunlar yaşandığı dile getirildi.

- Okul masrafları: Eğitim harcamalarının tüm yükünün velilerin omuzlarına yüklendiği belirtildi.

- Yükseköğretimde sorunlar: Barınma krizi, yurt kapasitesinin yetersizliği, rektör atamaları ve üniversite özerkliğinin yok edilmesi raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

- Okullarda hijyen ve beslenme: Temizlik ve hijyen sorunları ile çocuk yoksulluğu ve öğrencilerin beslenme sorunlarının acil çözüm beklediği ifade edildi.

- Eğitim ve akademi emekçileri: İdari ve teknik personelin yaşadığı sorunlar, mobbing ve akademik baskılar raporda yer buldu.

- Zorunlu eğitimi kısaltma girişimleri: Eğitim Sen, bu girişimleri “kaygı verici ve tehlikeli” olarak nitelendirdi.

- Barış akademisyenleri: Raporda barış akademisyenlerinin görevlerine iade edilmesi talep edildi.

- Öğrencilerin yaşam koşulları: Ulaşım ve beslenme sorunlarının öğrencilerin eğitim hakkını doğrudan etkilediği vurgulandı.

- Toplu sözleşme süreci: Süreç ve sonuçların eğitim emekçileri açısından beklentileri karşılamadığı kaydedildi.

(NÖ)

İstanbul
Eğitim Sen okul eşitlik çocuklar öğrenciler
