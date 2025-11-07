"Çocuk işçi öldürmek suç değil"

Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ahmet Haskiro'nun ölümüne ilişkin davada kararını açıkladı.

Bina sorumlusu Ömer İnce'ye 1 yıl 12 ay 5 gün, asansör bakım firması yetkilisi Recep Karayiğit'e ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Her iki cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Böylece hiçbir sanık fiilen cezaevine girmeyecek.

İş cinayeti "asansör kazası" sayıldı

Haskiro'nun hayatını kaybettiği “Kaside Giyim-Dağ Tekstil“ adlı atölyenin sahipleri, dava dosyasında yalnızca tanık olarak yer aldı. Mahkeme, bilirkişi raporlarında asansörün insan taşımaya uygun olmadığı ve bakımının yapılmadığının belirtilmesine rağmen, olayı “asansör kazası” olarak değerlendirdi.

Davada, Haskiro'nun atölyede çalıştığına dair tanık ifadeleri ve belgeler bulunmasına rağmen, mahkeme annenin “ziyarete gelmişti” beyanını esas aldı. Böylece dosya çocuk işçiliği tartışılmadan bir “kaza dosyası” olarak kapatıldı.

Duruşma sürecinde Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), FİSA Çocuk Hakları Merkezi ve BİRTEK-SEN avukatları ile EMEP ve TÖP temsilcileri hazır bulundu. Avukatlar, mahkemenin “çocuk işçiliğini görmezden geldiğini” belirterek karara tepki gösterdi.

"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"

Cezasızlık meclise taşındı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 11 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ahmet Haskiro cinayeti davasından çıkan cezasızlığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu.

Önergede “Kaside Giyim-Dağ Tekstil“ kayıt dışı üretim yaptığı, işyerinde iş güvenliği önlemlerinin bulunmadığı, asansörün ise yük taşımaya uygun olmayan bir sistemle çalıştığının belgelendiği; buna karşın soruşturma sürecinde ne Çalışma Bakanlığı ne de SGK tarafından etkin bir denetim yapılmadığı belirtilerek “Çocuk işçi çalıştırma, kayıt dışı üretim ve iş cinayetine neden olma gibi ağır suçlara rağmen, atölye sahiplerinin ceza yargılamasında asıl sanık olarak yer almamasının hukuki dayanağı nedir?​” sorusu yöneltildi.

Konuya ilişkin yapılan yargılama neticesinde Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesinin, "taksirle ölüme neden olma" suçundan; bina sorumlusu Ömer İnce'ye 1 yıl 12 ay 5 gün, asansör bakım firması yetkilisi Recep Karayiğit'e ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek her iki cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmesini eleştiren Karaca “Yargılama sonucunda, bina sorumlusu ve asansör bakım firması yetkilisine verilen ve cezasızlık anlamına gelen düşük ceza ve HAGB kararı verilmesi, 11 yaşında bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan bu tür cinayetlerde patronları cesaretlendirmek değil midir? Bakanlığınız iş cinayetlerinde verilecek ceza miktarının artırılması ve HAGB uygulamasının tamamen kaldırılması yönünde bir çalışma yapmayı düşünmekte midir?​” şeklinde sordu.

"MESEM uygulaması güzelse patron ve bakan çocukları neden gitmiyor?"

"Ahmeti öldüren asansör değil vahşi kapitalizmdir"

Mahkeme kararına Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) da tepki gösterdi. Sendika adına duruşmayı izleyen avukat Tugay Bek, Dağ Tekstil patronlarının sanık sandalyesine bile oturtulmadığını belirterek sosyal medya hesabından verdiği mesajda şunları söyledi:

"Mülteci ailelerin yoksulluğunu, çaresizliğini istismar eden patronlar, 500 bin lira karşılığında Ahmet Haskiro’nun hayatını satın aldı. Bu Bir “Asansör Kazası” Değil Bir İş Cinayetidir! Ahmet’in ölumune neden olan asansör değil bu vahşi kapitalizmdir. Bu karardan cesaret alan ve nasıl olsa bir cezası olmadığını gören patronlar 11 yaşındaki çocukları, haftalık 2.600 lira gibi çok gülünç rakamlara günde 11-12 saat çalıştırmaya devam edecek. Çocuk işçi öldürmek suç sayılmadı. Ahmet Haskiro’nun yaşamının yitirdiği atölyenin bulunduğu semte bu gün dahi yüzlerce yaşıtı atölyelerde çalışmaya zorlanıyor. Çocuk işçi çalıştırılması gerçeğinin farkında olan Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgililer yalnızca izlemekle yetiniyor. Çocuk işçiliğin önüne geçebilmek sendikal örgütlüğü artırmakla mümkündür."

Ne olmuştu? 11 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ahmet Direk Turan Haskiro, 11 Haziran 2024'te Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki “Kaside Giyim-Dağ Tekstil“ adlı atölyede asansörle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, işyerinin yük taşımada kullanılan asansöründe meydana geldi. Olayın ardından atölye sahipleri, Haskiro'nun "ziyarete gelmiş bir çocuk" olduğunu ileri sürdü. Ancak Ahmet, annesiyle birlikte aynı işyerinde çalışıyor, zaman zaman malzeme taşıma işlerinde görevlendiriliyordu. Kazadan sonra savcılık, yalnızca bina sorumlusu Ömer İnce ve asansör bakım firması yetkilisi Recep Karayiğit hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Patronlar ise yalnızca tanık olarak dinlendi. Soruşturma sürecinde ne Çalışma Bakanlığı ne de SGK tarafından etkin bir denetim yapıldı. Firmanın kayıt dışı üretim yaptığı, işyerinde iş güvenliği önlemlerinin bulunmadığı, asansörün ise yük taşımaya uygun olmayan bir sistemle çalıştığı belgelendi.

(NÖ)