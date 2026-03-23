HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.03.2026 10:04 23 Mart 2026 10:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.03.2026 11:05 23 Mart 2026 11:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Fotoğraflarla 2026 Newroz'u

Newroz 2026 yılında da birçok ilde coşkuyla kutlandı. Her yıl olduğu gibi bir kez daha en kitlesel kutlamalar Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleşti. Kutlamalarda barış talebi ve Öcalan'ın statüsü öne çıkan konular oldu. Alanları dolduranlar, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Kaya'yı da unutmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflarla 2026 Newroz'u
Fotoğraf: İnanç Yıldız
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Diyarbakır

Diyarbakır’da 21 Mart günü Bağcılar Mahallesi’ndeki Newroz alanına sabahın erken saatlerinden itibaren akın vardı. Hava koşulları nedeniyle ayrılanlar oldu. Bu nedenle çekilen fotoğrafların hiçbirinin gerçek kalabalığı tam olarak anlatamayacağı hissi hakimdi. Alan bazen boşalıyor gibi görünse de, başka bir kapıdan yeni bir dalga içeri akıyordu.

Öcalan’dan Newroz mesajı
21 Mart 2026
Fotoğraf: İnanç Yıldız
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Sahnedeki konuşmalar dikkatle dinleniliyordu. Abdullah Öcalan’ın mesajında “Ortadoğu’da yaratılmak istenen savaş ve kaos ortamını halkların baharına çevirmek elimizdedir” denilirken, aynı mesajda “Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır” vurgusu öne çıktı.

Fotoğraf: İnanç Yıldız
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Mor pankartlarda “Kadın zamanı” ve “Jin, jiyan, azadî” yazıyordu. Kadınların alandaki görünürlüğü, taleplerinin belirginliği ve sloganların ritmi, bu yılın Newroz’una ayrı bir karakter veriyordu.

Newroz ezgilerle karşılanıyor: Direnişin ve baharın sesi meydanlarda
21 Mart 2026
Fotoğraf: İnanç Yıldız
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Selahattin Demirtaş’ın büyük boy posterleri alan içinde taşındı. Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir ile Selahattin Demirtaş’ın kızı Delal Demirtaş da alandaydı.

Fotoğraf: İnanç Yıldız
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Yağmura rağmen halaylar durmadı. Kimi zaman sahneden yükselen ezgilere, kimi zaman sloganlara eşlik edildi. Agirê Jiyan’ın 23 yıl sonra Diyarbakır sahnesine çıkması, kuşaklar arasında görünmeyen bir köprünün hâlâ canlı olduğunu gösterdi.

Siyasi parti liderlerinden Newroz mesajları
21 Mart 2026
Fotoğraf: İnanç Yıldız
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat

İstanbul

İstanbul'da da 22 Mart günü düzenlenen Newroz etkinliğinin adresi Yenikapı Meydanı'ydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler alanı doldurdu.

İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"
22 Mart 2026
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat

İstanbul'da da Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş unutulmadı. Alanda çok sayıda dövizde Demirtaş resimlerinin olması dikkat çekti.

Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat

DEM Parti'nin çağrısı ile düzenelen etkinliğe farklı siyasi oluşumlar da destek verdi.

Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat

2026 Newrozunda önceki yıllara göre çok daha fazla Öcalan portresi taşındı, alana girişlerde engelleme olmadı.

Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Feministler ve LGBTİ+’lar Newroz’da Yenikapı’daydı
22 Mart 2026
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
Fotoğraf: Arzu Aybat
İstanbul
