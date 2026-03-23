Fotoğraflarla 2026 Newroz'u
Diyarbakır
Diyarbakır’da 21 Mart günü Bağcılar Mahallesi’ndeki Newroz alanına sabahın erken saatlerinden itibaren akın vardı. Hava koşulları nedeniyle ayrılanlar oldu. Bu nedenle çekilen fotoğrafların hiçbirinin gerçek kalabalığı tam olarak anlatamayacağı hissi hakimdi. Alan bazen boşalıyor gibi görünse de, başka bir kapıdan yeni bir dalga içeri akıyordu.
Öcalan’dan Newroz mesajı
Sahnedeki konuşmalar dikkatle dinleniliyordu. Abdullah Öcalan’ın mesajında “Ortadoğu’da yaratılmak istenen savaş ve kaos ortamını halkların baharına çevirmek elimizdedir” denilirken, aynı mesajda “Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır” vurgusu öne çıktı.
Mor pankartlarda “Kadın zamanı” ve “Jin, jiyan, azadî” yazıyordu. Kadınların alandaki görünürlüğü, taleplerinin belirginliği ve sloganların ritmi, bu yılın Newroz’una ayrı bir karakter veriyordu.
Newroz ezgilerle karşılanıyor: Direnişin ve baharın sesi meydanlarda
Selahattin Demirtaş’ın büyük boy posterleri alan içinde taşındı. Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir ile Selahattin Demirtaş’ın kızı Delal Demirtaş da alandaydı.
Yağmura rağmen halaylar durmadı. Kimi zaman sahneden yükselen ezgilere, kimi zaman sloganlara eşlik edildi. Agirê Jiyan’ın 23 yıl sonra Diyarbakır sahnesine çıkması, kuşaklar arasında görünmeyen bir köprünün hâlâ canlı olduğunu gösterdi.
Siyasi parti liderlerinden Newroz mesajları
İstanbul
İstanbul'da da 22 Mart günü düzenlenen Newroz etkinliğinin adresi Yenikapı Meydanı'ydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler alanı doldurdu.
İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"
İstanbul'da da Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş unutulmadı. Alanda çok sayıda dövizde Demirtaş resimlerinin olması dikkat çekti.
DEM Parti'nin çağrısı ile düzenelen etkinliğe farklı siyasi oluşumlar da destek verdi.
2026 Newrozunda önceki yıllara göre çok daha fazla Öcalan portresi taşındı, alana girişlerde engelleme olmadı.