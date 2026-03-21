ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.03.2026 12:00 21 Mart 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.03.2026 15:42 21 Mart 2026 15:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Siyasi parti liderlerinden Newroz mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Bu topraklar, adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek. Çünkü bahar, mutlaka gelir.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2026 Diyarbakır Newrozu, (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı)

Bugün, baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen Newroz Bayramı kutlanıyor.

Pek çok farklı kültürde kutlanan gün, Kürt halkı için ayrıca tarihsel direnişin ve kolektif hafızanın güçlü bir sembolü olarak öne çıkıyor.

Siyasi parti liderlerinin bugün yayımladığı Newroz mesajlarından öne çıkanlar ise şöyle:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Suriye, Irak ve savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin nevruzunu kutluyor bölgedeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: “Nevruz, toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar, adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek. Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun.”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Newroz ateşiyle karanlığı yakıyor, umudu büyütüyoruz. Direnişi somut kazanımlarla taçlandırmak için, özgürlük ve demokrasi için milyonlar Newroz alanlarında. Newroz kutlu olsun! / Em bi agirê Newrozê tarîtiyê dişewitînin, hêviyê mezin dikin. Ji bo ku em berxwedanê bi destkeftiyên şênber tacîdar bikin, ji bo azadî û demokrasiyê bi milyonan mirov îro li qadên Newrozê ne. Newroz pîroz be!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Nevruz büyük Türk coğrafyasında birliği dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür. Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir. Coşkuyla karşıladığımız Nevruz’un barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı arttırmasını diliyor, Türk milletinin bayramını kutluyorum.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz 2026 Recep Tayyip Erdoğan özgür özel Tülay Hatimoğulları-Oruç newroz bayramı
