KADIN
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 07:00 18 Nisan 2026 07:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 13:32 18 Nisan 2026 13:32
Okuma Okuma:  1 dakika

438’e Karşı Büyük Feminist Yürüyüş - 1990

Her şey, Antalya'da dört erkeğin bir kadına cinsel şiddet uygulaması ile başladı. 1986 yılında Antalya'da yaşanan olayda dört fail erkek kadının seks işçisi olduğunu iddia ediyor ve cezalarında indirim talep ediyordu.

Yücel Tunca

1966 yılında doğan fotoğrafçı Yücel Tunca, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde okudu.

Sokak dergisi, Güneş ve Söz gazetelerinde foto muhabiri olarak Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık yaptı. Tanıklığını okuyucuya aktardı. Tunca şimdi de arşivinde yer alan fotoğraflar ile geçmişin unutulmamasını sağlıyor.

'Arşiv Kazısı' başlığıyla ülkenin toplumsal hafızasına tanıklık eden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında ve blogunda paylaşmaya başlayan Tunca’nın, Kadınların Türk Ceza Kanunu'nun 438'nci maddesine karşı yürtüttüğü kampanyaya ait fotoğraflarını bianet okurlarıyla paylaşıyoruz.

Yapılan yargılamada dört erkek failinin talebi doğrultusunda mahkeme davada kadının seks işçisi olması nedeniyle yasalardaki 438. maddeye dayanarak cezada indirime gidilmesine karar vermişti

İlk Yasal Kazanım
9 Nisan 2003
438. maddenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise 1989’da reddedilmiş, bunun üzerine kadınlar büyük bir protesto kampanyası başlatmışlardı.

Savcının Aklı Hala Eski "TCK 438"de
27 Temmuz 2011
Fotoğrafta soldan sağa Füsun Özlen, Ayşe Düzkan, Filiz Karakuş görülüyor.
Fotoğrafta soldan sağa Füsun Özlen, Ayşe Düzkan, Filiz Karakuş görülüyor.

Bütün kadınları 438. maddeye karşı birleşmeye çağıran feministler, 23 Ocak’ta İstanbul’da, Karaköy’deki Zürafa Sokak’ta bulunan genelevlerin önünde basın açıklaması yapıp bildiriler dağıtmış ve daha sonra 18 Şubat 1990’da Üsküdar’dan Bağlarbaşı’na uzanan bir yürüyüş düzenlemişti.

Feministlerin etkin kampanyaları toplumsal muhalefeti de harekete geçirmiş, büyüyen tepkiler sonucunda 438. madde 1990’ın sonlarında kaldırılmıştı.

Ezilmemizi Fark Ettiğimiz İçin Devrimciydik
Ezilmemizi Fark Ettiğimiz İçin Devrimciydik
16 Aralık 2002
Pankartı tutan Fadime Gök
Türkiye'de 1980'lerden sonra gelişen feminist hareket, çeşitli konularda söz söyleyip mücadele ederken yasaların değişmesi konusunda da çaba harcadı. Uluslararası Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin Türkiye'de uygulanması için 1980'li yıllarda feministlerin de desteğiyle toplanan 100 bin imza, bir dilekçeyle Meclis'e sunulmuştu.
Son yıllarda yürütülen Medeni Kanun'un değişmesi mücadelesi aslında on yılların mücadelesiydi. Önceki yıllarda Medeni Kanun'un kadının çalışmasını koca iznine bağlayan 159. maddesinin iptali mücadelesi de başarıyla sonuçlanmıştı.
Ancak fahişeye tecavüzde, tecavüzcünün cezasında üçte iki oranında indirim sağlayan Türk Ceza Yasası'nın 438. maddesine karşı mücadele bir yasa değişikliğinden daha öte bir mücadeleydi.

(YT/Mİ)

İstanbul
kadın Yücel Tunca
ilgili haberler
Maden işçileri ve ekoloji savunucuları için bir saygı yazısı
15 Nisan 2026
/galeri/maden-iscileri-ve-ekoloji-savunuculari-icin-bir-saygi-yazisi-318710
ilgili haberler
Maden işçileri ve ekoloji savunucuları için bir saygı yazısı
15 Nisan 2026
/galeri/maden-iscileri-ve-ekoloji-savunuculari-icin-bir-saygi-yazisi-318710
Sayfa Başına Git