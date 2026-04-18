438’e Karşı Büyük Feminist Yürüyüş - 1990
1966 yılında doğan fotoğrafçı Yücel Tunca, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde okudu.
Sokak dergisi, Güneş ve Söz gazetelerinde foto muhabiri olarak Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık yaptı. Tanıklığını okuyucuya aktardı. Tunca şimdi de arşivinde yer alan fotoğraflar ile geçmişin unutulmamasını sağlıyor.
'Arşiv Kazısı' başlığıyla ülkenin toplumsal hafızasına tanıklık eden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında ve blogunda paylaşmaya başlayan Tunca’nın, Kadınların Türk Ceza Kanunu'nun 438'nci maddesine karşı yürtüttüğü kampanyaya ait fotoğraflarını bianet okurlarıyla paylaşıyoruz.
Yapılan yargılamada dört erkek failinin talebi doğrultusunda mahkeme davada kadının seks işçisi olması nedeniyle yasalardaki 438. maddeye dayanarak cezada indirime gidilmesine karar vermişti
İlk Yasal Kazanım
438. maddenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise 1989’da reddedilmiş, bunun üzerine kadınlar büyük bir protesto kampanyası başlatmışlardı.
Savcının Aklı Hala Eski "TCK 438"de
Bütün kadınları 438. maddeye karşı birleşmeye çağıran feministler, 23 Ocak’ta İstanbul’da, Karaköy’deki Zürafa Sokak’ta bulunan genelevlerin önünde basın açıklaması yapıp bildiriler dağıtmış ve daha sonra 18 Şubat 1990’da Üsküdar’dan Bağlarbaşı’na uzanan bir yürüyüş düzenlemişti.
Feministlerin etkin kampanyaları toplumsal muhalefeti de harekete geçirmiş, büyüyen tepkiler sonucunda 438. madde 1990’ın sonlarında kaldırılmıştı.
Ezilmemizi Fark Ettiğimiz İçin Devrimciydik
Ancak fahişeye tecavüzde, tecavüzcünün cezasında üçte iki oranında indirim sağlayan Türk Ceza Yasası'nın 438. maddesine karşı mücadele bir yasa değişikliğinden daha öte bir mücadeleydi.
(YT/Mİ)