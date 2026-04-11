ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 00:00 11 Nisan 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 00:00 11 Nisan 2026 00:00
Okuma Okuma:  2 dakika

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Kimse bakmazken siz neler yapıyorsunuz?

Bizimle yaşayan duygular, biz onları görmesek de orada dururlar. Onları anlamak, onları görmek kendi iç dünyamıza inmenin bir yolu. "Geçer" diyerek üstünü kapattığımız duygular hiçbir yere gitmiyor.

Gönül Ekici

Gönül Ekici

Gönül Ekici

Görseli Büyüt
Kimse bakmazken siz neler yapıyorsunuz?
Fotoğraf: “Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar?" kitabından bir bölüm

“Keyif, yeni keşfettiği heyecanlı bir kitabı koşa koşa arkadaşına gösterir.” 

Ben de çok sevdiğim kitapları herkes okusun istiyorum; özellikle de çocuk kitaplarını. “Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar?” da bu kitaplardan biri.

Dostluk, şefkat, öfke, neşe, özlem, sevgi… Hepsi içimizde, hepsi bizimle yaşıyor. Kitap, hayat boyu bize eşlik eden duygulara bakmak için bir kapı aralıyor. Kitabın sayfalarını çevirdikçe iç dünyana da konuk oluyorsun. Öyle ki o kapıdan içeri girdiğimizde kendimize daha farklı bakmaya başlıyoruz; çünkü bildiğimiz ama duymadığımız sesleri duyuyoruz.

“Dostluk tökezleyip düşenin yanında olur; keyif, yeni keşfettiği heyecanlı bir kitabı koşa koşa arkadaşına gösterir; neşe, trambolinde zıplar; şükran, sıcak tutar.”

Kitabın her cümlesi böyle manidar, düşündürücü ve dönüştürücü. Büyüdükçe unuttuğumuz duygulara bakmayı hatırlatıyor ama onları değiştirmeye çalışmıyor, sadece onları izlememize olanak sunuyor.

“Hayal gücü, pek kimsenin gezmediği patikalarda gezer.” 

Tina Oziewicz’in muazzam bir hayal gücüyle yazdığı bu eser, Aleksandra Zajac’ın çizimleriyle birleşince daha güzel bir hayal dünyasına dönüşüyor. Çizimler de en az metin kadar güçlü, yaratıcı ve eğlenceli. Soyut duyguların bizimle yaşayan canlılar gibi gösterilmesi takdire şayan. Yazar ve çizerin birbirini tamamlayan bu uyumu kitabın her sayfasında hissediliyor.

Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar? - Tina Oziewicz, Aleksandra Zajac (Çeviren Edip Sönmez) (Sayfa 68) (Yaş 3-6)

Bizimle yaşayan duygular, biz onları görmesek de orada dururlar. Onları anlamak, onları görmek kendi iç dünyamıza inmenin bir yolu. “Geçer” diyerek üstünü kapattığımız duygular hiçbir yere gitmiyor. Sessizce içimizde yaşamaya devam ediyorlar, ta ki onları fark edene kadar. Bazen bir iç sıkıntısı, bazen bir hüzünle seslenirler bize. Onlara bakmayı öğrendiğimizde bize ne anlattıklarını anlamaya başlarız.

“Şefkat, salyangozların kaldırımdan geçmesine yardım eder.”

Belki de şu an en çok ihtiyacımız olan şey, biraz durup içimize bakmak ve şefkati öncelikle kendimize göstermek.

Hayatın kargaşasından uzaklaşıp kısa bir mola vermek.  Kendimizi dinlemek…

Bazen kendi içimize varmanın en kısa yolu bir çocuk kitabı olabiliyor. “Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar” da bu yolun güzel duraklardan biri.

Her daim eşlikçiniz çocuk kitapları olsun.

(GE/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI bia çocuk kitaplığı çocuk edebiyatı duygular
Gönül Ekici
Gönül Ekici
Adıyaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yaptı. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Halen...

Adıyaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yaptı. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Halen editör olarak çalışmaya devam ediyor. Çocuk kitapları ve yoganın hayatında özel bir yeri var. Her ikisinin de iyileştirici gücüne inanıyor.

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Özgür kahkahalar için “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi!”
7 Mart 2026
Özgür kahkahalar için “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi!”
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Parlamak için başkasına değil, “içindeki mücevher”e bak!
31 Ocak 2026
Parlamak için başkasına değil, “içindeki mücevher”e bak!
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Korkularınızın elinden tutmaya çağıran bir hikâye
27 Aralık 2025
Korkularınızın elinden tutmaya çağıran bir hikâye
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
“Dört bir yanı araştırmayı bırak, kendi içine bak”
6 Aralık 2025
“Dört bir yanı araştırmayı bırak, kendi içine bak”
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Kendimizi keşfetmeye dair bir yolculuk: “Benim mi şimdi bu kanatlar?”
8 Kasım 2025
Kendimizi keşfetmeye dair bir yolculuk: “Benim mi şimdi bu kanatlar?”
