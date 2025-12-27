ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:00 27 Aralık 2025 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 00:00 27 Aralık 2025 00:00
Okuma Okuma:  2 dakika

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Korkularınızın elinden tutmaya çağıran bir hikâye

BİA Çocuk Kitaplığı 2025'i uğurlarken, Aurora Cacciapuoti imzalı “Her Şeyden Korkan Küçük Kız” kitabını ele alıyor. Ami'nin korkularının üstesinden geldiği, cesaretle hayata karıştığı hikâyesine sizi de davet ediyor.

Korkularınızın elinden tutmaya çağıran bir hikâye
Fotoğraf: Her Şeyden Korkan Küçük Kız kitabından bir sayfa.

Hiç, masanın karşısına geçip kendinizle oturduğunuz oldu mu? Kendinizi izlediniz mi? Bunu yapmayı atladığımız için bazen kendimizin farkına varamayız. Korkularımızı, kaygılarımızı izlemez, onları görmezden geliriz. Böylece bastırılan her duygu, sessizce daha da büyür. İçimizdeki kaygılar, korkular artık kontrol edemediğimiz bir hale geliverir.

İş, başkasına cesaret vermek olunca da hepimiz bu konuda nedense çok iyiyiz. Ama asıl özşefkati önce kendimize göstermemiz gerekmiyor mu? Çünkü aynayı öncelikle kendimize çevirip kendi duygumuzla yüzleşince bir şeyler gerçekten değişmeye başlar.

Pogo Çocuk’tan çıkan “Her Şeyden Korkan Küçük Kız” kitabını okuyunca bunları düşündüm. Aurora Cacciapuoti’nin yazıp resimlediği kitap, bize korkularımızla yüzleşmenin yollarını ve korkunun nasıl cesarete dönüşebileceğini sıcacık bir dille anlatıyor. Ayrıca çizimlerin metnin duygusunu başarılı bir şekilde yansıtması da takdire şayan.

“Her Şeyden Korkan Küçük Kız” - Aurora Cacciapuoti (Çeviren: Elif Berktaş, Resimleyen: Aurora Cacciapuoti, 32 sayfa)

Kitabın kahramanı Ami, neredeyse her şeyden korkan bir çocuk; karanlıktan, dışarı çıkmaktan, hayata karışmaktan… Salıncağa binse düşeceğinden korkuyor, parkta yürüse üzerine yıldırım düşecekmiş gibi kaygılanıyor Ami. Korkuları o kadar büyük ki, dışarıyı güvenli bir yer olarak göremiyor. Ailesi ve arkadaşları onu dışarı çıkarmaya çalışsa da Ami buna bir türlü cesaret edemiyor.

Ami bir gün, çok sevdiği çizgi filmi izlerken yanında gri bir arkadaş beliriyor: Korku.

Ve sonra Ami’yle konuşmaya başlıyor: “Böyle giderse hayallerim asla gerçekleşmeyecek.”

Ami, Korku’nun bu kadar üzgün ve umutsuz olmasından çok etkileniyor. Böylece onun için bir şeyler yapmaya karar veriyor. Önce evin içinde bir şeyler yaparak onu mutlu etmeye çalışıyor; ama ne yaparsa yapsın, Korku’nun mutsuzluğuna çare olamıyor.

Sonra Ami’nin aklına birden, ailesinin ve arkadaşlarının onun iyi hissetmesi için önerdiği şeyler geliyor. Böylece Ami, Korku’yu dışarı çıkarmaya karar veriyor. Onu parka götürüp salıncağa bindiriyor. Hatta birlikte böğürtlen toplamaya bile gidiyorlar.

"Her şeyden korkan küçük kız" kitabındaki kırmızı elbiseli Ami ve sarı kıyafetli Korku karakterleri.

Ami bütün bunları yaparken aslında kendi korkularıyla da yüzleşiyor. Ve adım adım, korkularının eskisi kadar güçlü olmadığını fark ediyor.

Ami artık Korku’yla değil, Cesaret’le hayata karışıyor.

Korku da, kaygı da, cesaret de hep bizimle. Hayatta her şeyden biraz var. Belki de bunlarla yüzleşmenin anahtarıdır çocuk kitapları…

Her daim eşlikçiniz, çocuk kitapları olsun…

(GE/NÖ)

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI bia çocuk kitaplığı çocuk edebiyatı korku
Adıyaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yaptı. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Halen...

Adıyaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yaptı. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Halen editör olarak çalışmaya devam ediyor. Çocuk kitapları ve yoganın hayatında özel bir yeri var. Her ikisinin de iyileştirici gücüne inanıyor.

Yayımlanmış Kitapları:
- İncir’in İçindeki Ses
- Yaşamak Benim de Hakkım (Çocuklar İçin Hayvan Hakları)
- Mavi’nin Hakları (Çocuklar için Çocuk Hakları)
- Bazen

