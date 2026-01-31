ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:00 31 Ocak 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.01.2026 00:00 31 Ocak 2026 00:00
Okuma Okuma:  2 dakika

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Parlamak için başkasına değil, “içindeki mücevher”e bak!

Gönül Ekici, BİA Çocuk Kitaplığı için Anna Llenas'ın okurlarını iç sesine kulak vermeye çağıran "İçimdeki Mücevher" kitabını yazdı.

Parlamak için başkasına değil, "içindeki mücevher"e bak!
Fotoğraf: Kitaptan bir kolaj çalışması, sayfada elinde kalp tutan, kendine sarılan çocuklar ile "özdeğer ve kendini bilmek" kelimeleri yazıyor

“Hepimiz içimizde çok değerli bir mücevherle doğarız.”

Onu göremeyiz ama içsel olarak bizimle olduğunu biliriz.  Fakat büyüyüp hayata karıştıkça bu mücevherin varlığını unuturuz. İçimizdeki mücevheri “yargılanma” kaygısıyla saklarız. Hatta o kadar derine saklarız ki, bir zaman sonra o mücevherin varlığını unuturuz.  Kendi gerçekliğimizi de başkasının gözüyle görmeye başlarız. Oysa başkalarının gözünden değil, kendi gözümüzden bakınca asıl güzelliğin içimizde olduğunu anlarız.

Hayatımızda bizi olduğumuz gibi kabul etmeyen, içimizdeki mücevheri sevmeyen birileri olacaktır elbette; onu küçümseyen veya yargılayanlar da.

“Ama her zaman umut vardır.”

O mücevherin parıl parıl parıldaması için koşulsuzca yanımızda duranlar da olacak. Biz unutsak da birileri hatırlatacak ve yüreğimizin derinliklerinde sakladığımız ışığı gün yüzüne çıkaracak.

İçimdeki Mücevher Anna Llenas (Çeviren Esin Pervane) (Sayfa 64) (Yaş 3-7)

“Bazılarımız ne kadar büyürse büyüsün, içlerindeki mücevheri korumayı başarır. Çünkü çevrelerinde kendileri olmalarına, içlerinden geldiği gibi davranmalarına izin veren insanlar vardır. Bu büyük şanstır.” 

Sanırım ben de o şanslı insanlardan biriyim. Çünkü yılın ilk sürprizi uzun zamandır okumak istediğim İçimdeki Mücevher kitabı oldu.  Ne mutlu bize ki, unutsak da hatırlatan, koşulsuzca yanı başımızda durup bize eşlik eden insanlar var.

Nesin Yayınevi’nden çıkan ve Anna Llenas’ın yazıp resimlediği kitaba göre, gerçek güç içimizde saklı.  Asıl “mücevher” başkalarının bizi alkışlaması değil, kendimizle kurduğumuz gerçek bağ ve kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilmek.

Llenas okurlarını, kendilerini başkalarıyla kıyaslamadan, onaylanma ihtiyacı hissetmeden, iç sesini dinlemeye davet ediyor. Yine kolaj tekniğiyle hazırladığı çizimler, metnin duygusuyla bütünleşerek bizi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.  Eserleriyle hem küçüklerin hem de büyüklerin kendi elinden tutmasına vesile olan yazar,  kitaplarla kendimizi bulma yolculuğunda güzel bir durak oluyor.

İçimdeki Mucize bize bir kez daha gösteriyor ki, içimizdeki mücevheri keşfetmenin en güzel yolarından biri yine çocuk kitaplarından geçiyor.

“İçindeki mücevher sana yol gösterecek…

Ona güven.”

 Her daim eşlikçiniz, çocuk kitapları olsun…

(GE/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
bia çocuk kitaplığı BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI nesin yayınevi çocuk edebiyatı
tüm yazıları
Adıyaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yaptı. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Halen...

Adıyaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yaptı. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Halen editör olarak çalışmaya devam ediyor. Çocuk kitapları ve yoganın hayatında özel bir yeri var. Her ikisinin de iyileştirici gücüne inanıyor.

Yayımlanmış Kitapları:
- İncir’in İçindeki Ses
- Yaşamak Benim de Hakkım (Çocuklar İçin Hayvan Hakları)
- Mavi’nin Hakları (Çocuklar için Çocuk Hakları)
- Bazen

