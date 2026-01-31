Parlamak için başkasına değil, “içindeki mücevher”e bak!

“Hepimiz içimizde çok değerli bir mücevherle doğarız.”

Onu göremeyiz ama içsel olarak bizimle olduğunu biliriz. Fakat büyüyüp hayata karıştıkça bu mücevherin varlığını unuturuz. İçimizdeki mücevheri “yargılanma” kaygısıyla saklarız. Hatta o kadar derine saklarız ki, bir zaman sonra o mücevherin varlığını unuturuz. Kendi gerçekliğimizi de başkasının gözüyle görmeye başlarız. Oysa başkalarının gözünden değil, kendi gözümüzden bakınca asıl güzelliğin içimizde olduğunu anlarız.

Hayatımızda bizi olduğumuz gibi kabul etmeyen, içimizdeki mücevheri sevmeyen birileri olacaktır elbette; onu küçümseyen veya yargılayanlar da.

“Ama her zaman umut vardır.”

O mücevherin parıl parıl parıldaması için koşulsuzca yanımızda duranlar da olacak. Biz unutsak da birileri hatırlatacak ve yüreğimizin derinliklerinde sakladığımız ışığı gün yüzüne çıkaracak.

İçimdeki Mücevher Anna Llenas (Çeviren Esin Pervane) (Sayfa 64) (Yaş 3-7)

“Bazılarımız ne kadar büyürse büyüsün, içlerindeki mücevheri korumayı başarır. Çünkü çevrelerinde kendileri olmalarına, içlerinden geldiği gibi davranmalarına izin veren insanlar vardır. Bu büyük şanstır.”

Sanırım ben de o şanslı insanlardan biriyim. Çünkü yılın ilk sürprizi uzun zamandır okumak istediğim İçimdeki Mücevher kitabı oldu. Ne mutlu bize ki, unutsak da hatırlatan, koşulsuzca yanı başımızda durup bize eşlik eden insanlar var.

Nesin Yayınevi’nden çıkan ve Anna Llenas’ın yazıp resimlediği kitaba göre, gerçek güç içimizde saklı. Asıl “mücevher” başkalarının bizi alkışlaması değil, kendimizle kurduğumuz gerçek bağ ve kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilmek.

Llenas okurlarını, kendilerini başkalarıyla kıyaslamadan, onaylanma ihtiyacı hissetmeden, iç sesini dinlemeye davet ediyor. Yine kolaj tekniğiyle hazırladığı çizimler, metnin duygusuyla bütünleşerek bizi içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Eserleriyle hem küçüklerin hem de büyüklerin kendi elinden tutmasına vesile olan yazar, kitaplarla kendimizi bulma yolculuğunda güzel bir durak oluyor.

İçimdeki Mucize bize bir kez daha gösteriyor ki, içimizdeki mücevheri keşfetmenin en güzel yolarından biri yine çocuk kitaplarından geçiyor.

“İçindeki mücevher sana yol gösterecek…

Ona güven.”

Her daim eşlikçiniz, çocuk kitapları olsun…

(GE/NÖ)