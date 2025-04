Findel Gizemi dijital dünyada

Yazıyla, kitaplarla, okumakla uzaktan yakından ilgisi olan herkes hayatında en az birkaç kez düşünmüş olmalı, kelimeler nereden geliyor diye. Kitaba ilk kim kitap dedi mesela ya da yazmak eylemine ilk ad veren kimdi? Peki ya kalem? Bunları bilmemiz belki zor ama “findel” kelimesini kimin ürettiğini biliyoruz.

Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan en güzel ve eğlenceli eserlerden biriydi Bunun Adı Findel. Geçtiğimiz aylardaysa Findel macerasının ikinci kitabı Findel Gizemi Mine Kazmaoğlu çevirisiyle buluştu okurlarla. Yazar Andrew Clements, ilk kitapta yaratıcılığın gücünü ve etkisini gösterirken ikinci kitapta bambaşka ve hassas bir konu üzerinden üstelik günümüz teknolojisinin imkânlarına da atıfta bulunarak okurları heyecana sürüklüyor.

Bunun adı Findel!

İlk kitap Bunun Adı Findel’de, beşinci sınıf öğrencisi ve beklenmedik sorularla öğretmenlerinin kafasını karıştıran Nick’in, yeni bir kelime yaratmasının etkileri ve sonuçlarını okumuştuk. Dilin ne kadar önemli olduğuna ve gerektiğinde geliştirilebilir olması gereken bir olgu olduğuna Nick’in tükenmez kaleme “findel” adını vermesinden sonraki olaylarda hep birlikte şahit olduk. Nick bu ilk kitapta öğretmenleriyle, sınıf arkadaşlarıyla ve hatta ailesiyle mücadele etmiş, bununla birlikte “findel” geniş kitlelere yayılmıştı.

Findel Gizemi’ndeyse Nick artık bir yetişkin. Yıllar öncesinin meraklı Nick’i, şimdi kendi gibi meraklı ve acar öğrencilerle sır gibi sakladığı o günlere geri dönüyor.

Findel Dosyaları

İkinci kitabın ana kahramanı Josh, yazılımla ilgilenen, teknoloji tutkunu bir öğrenci. Edebiyat öğretmenleri ise teknolojiden bihaber, sınıfta bilgisayar kullanılmasına izin vermeyen, e-kitaba da karşı biri. Adı ne dersiniz bu öğretmenin? Bay N. Yani Nicholas Allen. Evet, findel kelimesinin mucidi Nick.

Nick, Findel Gizemi’nde artık bir yetişkin. Artık onun da öğrencileri var. Üstelik öğretmenlerinin geçmişine dair gizemi çözmeye çalışan meraklı öğrenciler bunlar. Josh, öğretmenlerinin gizemli tavrının peşinde, o çok sevdiği kodlama yöntemleri ve en yakın arkadaşı Vanessa ile adım adım yol alıyor. Findel’in gizemini çözmeye ve Bay N.’nin aslında kim olduğunu anlamaya çalışan kafadarlar bambaşka bir sorunla karşılaşıyor.

Korsan kitaplar ve yazım yanlışları

Severek okuduğu bir yazarın kitaplarını e-kitap olarak korsan sitelerde görmek ve üstelik bu kitabın yazım yanlışlarıyla dolu olması her okura can sıkıcı gelir sanırım. Josh için de böyleydi durum. Çocukken en sevdiği kitaplardan birinin yazarı, edebiyat dersinde her gün kullandıkları Biçemin İlkeleri kitabının da yazarlarından biriydi ve bu başucu eser şimdi korsan sitelerde, üstelik yazım yanlışlarıyla yer almaktaydı.

Findelin peşine düşen ve öğretmenlerinin sırrını ifşa etmeyi kafasına koymuş Josh ve Vanessa için böylelikle yeni bir macera başlamış oldu.

Dijital dünyada değişen değerler

Findel Gizemi bir yandan eğlenceli ve maceralı konusuyla okuru sürüklerken diğer yandan aslında teknolojinin gelebileceği “olumsuz” noktalara da atıf yapıyor. Çocuklarımız artık gelişmiş teknolojilerin içine doğuyor ve her şeyden önce dijital dünyanın etik kurallarını onlara öğretmemiz gerekiyor. Josh küçük yaşta bir yazılımcı olarak teknolojinin sonuçlarının farkında varıyor. Genç okurlar da onunla bu dünyanın kapılarını aralarken dijital dünyada bu anlamda iyi ve kötünün ayrımını yapabileceklerdir.

Tüm bunlarla birlikte Findel Gizemi hem kodlama dilinin hem kullandığımız konuşma ve yazma dilinin ortak özelliklerini göstermekte de oldukça başarılı. Andrew Clements, kendi dilini doğru kullanamayan bir kişi bilgisayar dillerini kullanmakta da başarılı olamayacaktır minvalinde bir mesajla aslında dilin her şey demek olduğunu bu ikinci kitapta bir kez daha okurlara gösteriyor.

Yaş grubu 8-12 ve sayfa sayısı 216 olan Findel Gizemi, en yakın kitapçıda veya internet sitelerinde satın alınmak üzere okurlarını bekliyor. Bu keyifli macerayı tüm çocuk ve genç okurlara tavsiye ederim.

