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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2024 10:16
2 dk Okuma

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Arkadaşlık, zorbalık ve mahalle yaşamı: İçli Bir Çubuk Kraker

Tıpkı Çalıkuşu Feride gibi ağaçların tepesine tüneyip hayaller kurmayı seviyor, ortaokul son sınıf öğrencisi Nurgül. Bir yandan böyle hayalperestken bir yandan da çevresine oldukça duyarlı bir çocuk o.

Pınar Taşçı

Pınar Taşçı

Pınar Taşçı

Görseli Büyüt
Görselde, Çiğdem Sezer’in yazdığı "İçli Bir Çubuk Kraker" adlı kitabın kapağı yer alıyor. Kapakta, pastel tonlarda bir arka plan hâkim. Arka planda yumuşak pembe, krem ve turuncu renkler kullanılarak huzurlu ve nostaljik bir atmosfer yaratılmış. Bu arka planın üzerinde, bir ev resmi dikkat çekiyor. Ev, ahşap detaylara sahip, sade bir yapıda ve nostaljik bir mahalle evi havası veriyor.

Mahalle kültürü, arkadaşlık, dayanışma ve hayallerle dolu bir çocuk kitabı: İçli Bir Çubuk Kraker. Çiğdem Sezer’in yazdığı ve Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan bu eğlenceli ve duygusal hikâye, çocuklara sevgi dolu bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Çocuk kitapları çoğu zaman çocukluğuma götürür beni. Bugünün yetişkini olarak çocukluğuma dair hatırladığım en baskın şey de kuşkusuz mahallelerimiz.

Bunları büyük bir şehirde, sıkışmış apartmanların arasında yazarken elbette biliyorum özlediğim o mahallenin hâlâ bir yerlerde var olduğunu. Ama şu an benim onu bulacağım tek yer sımsıcak bir çocuk kitabı.

İçli Bir Çubuk Kraker’in ana karakteri Nurgül, uzun ve ince vücut yapısıyla babaannesinin “çubuk krakeri.” Annesi, babası ve ablasıyla yaşadığı evin en küçük ve en “içli” bireyi. İçli, çünkü bitmek bilmez hayalleri var.

Tıpkı Çalıkuşu Feride gibi ağaçların tepesine tüneyip hayaller kurmayı seviyor, ortaokul son sınıf öğrencisi Nurgül. Bir yandan böyle hayalperestken bir yandan da çevresine oldukça duyarlı bir çocuk o.

Özlediğim o mahallenin önemli unsurlarını görebiliyorum bu kitapta. Mahallenin bir dedesi ya da ninesi vardır mesela ya korktuğumuz ya da çok sevdiğimiz… Sonra, çok konuşan, her şeyden haberi olan meraklı mı meraklı bir komşu… Birkaç arkadaş, kimi zorba kimi sessiz.

Nurgül’ün de “Şahika Hanım Teyze”si var. Bu çok yaşlı komşuları, eski bir konakta yaşıyor ve Nurgül’ün en yakın arkadaşlarından biri. Biriydi… Ama bir gün ortalıktan kayboluyor yaşlı ve tonton Şahika Hanım Teyze…

Akran zorbalığı ve farklılıkların fark edilmesi

Her dönemin derdi galiba bu zorbalık. Çocukluğun cilvesi. Kimi zaman tatlı ve komik hikâyelerle kimi zaman travmalarla hatırladığımız zorbalıklar. İçli Bir Çubuk Kraker’de Nurgül, öğrenme güçlüğü olan ve zorbalığa uğradığı için okulu bırakmak isteyen arkadaşı Bedir’in en büyük destekçisi. Şahika Hanım Teyze’nin kayboluşunun etkisiyle üzgünken aslında Bedir’e yardımcı olabilmenin mutluluğu içinde Nurgül. Bedir, sessiz, sakin bir çocukken aslında Nurgül’ü de en iyi anlayan arkadaşı.

Günümüz çocuk kitaplarında sıklıkla rastladığım bir tema; farklılıklarımızın kattığı zenginlik. İçli Bir Çubuk Kraker’de de bunu görmek mümkün. Bu anlamda hem zorbalık gören hem de istemeden zorbalık gösteren tüm çocukların başka bir bakış açısıyla bakmasını sağlayabilecek bir hikâye.

Şahika Hanım Teyze’ye ne oldu peki?

Arkadaşlık, dostluk, zorbalık derken unutmayalım Şahika Hanım Teyze’yi. Nasıl da büyük bir yeri var Nurgül’ün hayatında. İçli Çubuk Kraker Nurgül, hayatta ne yapmak istediğini adeta onunla buluyor. Kitabın son sayfalarına kadar devam eden arayış Şahika Hanım Teyze’nin bulunması ve okurların aklındaki soru işaretlerinin çözülmesi ile sona eriyor.

Şimdiden keyifli okumalar dilerim.

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İstanbul
bia çocuk BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI bia çocuk kitaplığı
Pınar Taşçı
Pınar Taşçı
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Lisans diploması İşletme bölümünü işaret etse de gönlü hep edebiyatta. Aldığıeğitimler sonucu, beş yıldır düzeltmenlik ve blog yazarlığı; dört yıldır çeşitli yayınevleri ve ajanslarabağlı olarak...

Lisans diploması İşletme bölümünü işaret etse de gönlü hep edebiyatta. Aldığı
eğitimler sonucu, beş yıldır düzeltmenlik ve blog yazarlığı; dört yıldır çeşitli yayınevleri ve ajanslara
bağlı olarak editörlük yapıyor. 2023&#39;ten beri düzeltmenlik ve editörlük atölyeleri düzenliyor. Hâlen
Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi.

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