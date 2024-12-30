Arkadaşlık, zorbalık ve mahalle yaşamı: İçli Bir Çubuk Kraker

Mahalle kültürü, arkadaşlık, dayanışma ve hayallerle dolu bir çocuk kitabı: İçli Bir Çubuk Kraker. Çiğdem Sezer’in yazdığı ve Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan bu eğlenceli ve duygusal hikâye, çocuklara sevgi dolu bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Çocuk kitapları çoğu zaman çocukluğuma götürür beni. Bugünün yetişkini olarak çocukluğuma dair hatırladığım en baskın şey de kuşkusuz mahallelerimiz.

Bunları büyük bir şehirde, sıkışmış apartmanların arasında yazarken elbette biliyorum özlediğim o mahallenin hâlâ bir yerlerde var olduğunu. Ama şu an benim onu bulacağım tek yer sımsıcak bir çocuk kitabı.

İçli Bir Çubuk Kraker’in ana karakteri Nurgül, uzun ve ince vücut yapısıyla babaannesinin “çubuk krakeri.” Annesi, babası ve ablasıyla yaşadığı evin en küçük ve en “içli” bireyi. İçli, çünkü bitmek bilmez hayalleri var.

Tıpkı Çalıkuşu Feride gibi ağaçların tepesine tüneyip hayaller kurmayı seviyor, ortaokul son sınıf öğrencisi Nurgül. Bir yandan böyle hayalperestken bir yandan da çevresine oldukça duyarlı bir çocuk o.

Özlediğim o mahallenin önemli unsurlarını görebiliyorum bu kitapta. Mahallenin bir dedesi ya da ninesi vardır mesela ya korktuğumuz ya da çok sevdiğimiz… Sonra, çok konuşan, her şeyden haberi olan meraklı mı meraklı bir komşu… Birkaç arkadaş, kimi zorba kimi sessiz.

Nurgül’ün de “Şahika Hanım Teyze”si var. Bu çok yaşlı komşuları, eski bir konakta yaşıyor ve Nurgül’ün en yakın arkadaşlarından biri. Biriydi… Ama bir gün ortalıktan kayboluyor yaşlı ve tonton Şahika Hanım Teyze…

Akran zorbalığı ve farklılıkların fark edilmesi

Her dönemin derdi galiba bu zorbalık. Çocukluğun cilvesi. Kimi zaman tatlı ve komik hikâyelerle kimi zaman travmalarla hatırladığımız zorbalıklar. İçli Bir Çubuk Kraker’de Nurgül, öğrenme güçlüğü olan ve zorbalığa uğradığı için okulu bırakmak isteyen arkadaşı Bedir’in en büyük destekçisi. Şahika Hanım Teyze’nin kayboluşunun etkisiyle üzgünken aslında Bedir’e yardımcı olabilmenin mutluluğu içinde Nurgül. Bedir, sessiz, sakin bir çocukken aslında Nurgül’ü de en iyi anlayan arkadaşı.

Günümüz çocuk kitaplarında sıklıkla rastladığım bir tema; farklılıklarımızın kattığı zenginlik. İçli Bir Çubuk Kraker’de de bunu görmek mümkün. Bu anlamda hem zorbalık gören hem de istemeden zorbalık gösteren tüm çocukların başka bir bakış açısıyla bakmasını sağlayabilecek bir hikâye.

Şahika Hanım Teyze’ye ne oldu peki?

Arkadaşlık, dostluk, zorbalık derken unutmayalım Şahika Hanım Teyze’yi. Nasıl da büyük bir yeri var Nurgül’ün hayatında. İçli Çubuk Kraker Nurgül, hayatta ne yapmak istediğini adeta onunla buluyor. Kitabın son sayfalarına kadar devam eden arayış Şahika Hanım Teyze’nin bulunması ve okurların aklındaki soru işaretlerinin çözülmesi ile sona eriyor.

Şimdiden keyifli okumalar dilerim.