Karmaşanın içinde düzen, düzenin içinde karmaşa

Dağınıklık ve beraberinde gelen erteleme sorunu ile baş etmeye çalışan bir insandım. Çocukken böyle miydim pek hatırlamıyorum ama birçok alışkanlığı çocuklukta edindiğimize göre muhtemelen eskiden de dağınıktım. Ve hep özenirdim, her şeyi cetvelle çizilmiş gibi dümdüz, düzenli olan insanlara.

Böyleydim ama artık değilim. Çünkü Dağınık Oda’yı okudum.

Günışığı Kitaplığı, yayımladığı birçok kitapla olduğu gibi Dağınık Oda’yla da ışık oldu bana. Sabri Safiye’nin kaleme aldığı Dağınık Oda, 8-12 yaşa uygun, ama bence kırk yaş bile okuyabilir. Ben bu kadar sevdiysem ve dağınıklığıma artık başka gözle bakıyorsam hitap ettiği yaş kitlesi kim bilir neler hissedecek okurken?

Çocuk kitaplarının hayal gücünü beslemesi yönüne her zaman bayılıyorum. Hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu bu yaşımda bana hatırlatıyorlar. Dağınık Oda, okuru şahane bir hayalin içinde gezdirirken farkındalığını da arttırıyor.

Kitabımızın ana kahramanı Ozan. Dağınık mı dağınık, ertelemeleri ile meşhur Ozan. Dağınıklık ve erteleme zaten kardeşlerdir ama bizi zihnen yoran kardeşler. Ozan’ın arkadaşları ile buluşması, ödevini yetiştirmesi ve elbette darmadağınık odasını toplaması gerek. Ama bütün bunları nasıl yapacağını bilemiyor. Bilemedikçe de erteliyor, erteliyor… Ozan ne kadar da bana benziyor.

Büyük Dağınıklık İmparatorluğu

Neyse ki onun bir Zilla’sı yani hamsterı var. Zilla alıyor Ozan’ı “Dağınıklık Ülkesi”ne götürüyor. Kimler yok ki orada? Kuyruğu ısırılmış T- Rex’ten başparmak kısmı delinmiş Ekşimiş’e; yakası bollaşmış, eskimiş Esnemiş’ten Optik İllüzyonlar Serisi kartı Profesör Gestalt’a kadar herkes bu ülkede! Eski oyuncaklar, yeni olmasına rağmen kapağı bir yanda kendi bir yanda renkli kalemler, buruşturulmuş kâğıtlar, teki bulunamayan çoraplar… Tüm bu kalabalık ve “dağınık” grubun bir amacı var elbet. “Büyük Dağınıklık İmparatorluğu”nu kurmak.

Bir de “Düzgüncüler” var tabii bu ülkede. Bunlar her şeyin ekstra düzenli olmasını isteyen, katı kuralları olan, Dağınıklık İmparatorluğu’na karşı cetveller, pergeller, gönyeler.

Her iki grup da çok iddialı ama bakalım Ozan kimden yana olacak ve bu kaosu nasıl çözecek? Çok eğlenceli bu kitabın en sevdiğim karakterlerinden biri Zilla oldu. Hamster Zilla’nın bir şeyler anlatırken bir anda sözlüklerden fırlamış gibi ağzından çıkan alakasız kelimeler beni çok güldürdü.

Sabri Safiye’nin kurduğu bu fantastik dünya bence çocukları çok mutlu edecek ve sonra odalarına bir bakacaklar. Tıpkı benim şu an etrafıma baktığım gibi.

Haydi, toplayalım odalarımızı ve zihinlerimizi arkadaşlar. Çünkü dağınıklık, karmaşık bir ülkedir. (PT/YK)