ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ANALİZ
YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 09:17 13 Ağustos 2026 09:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 10:47 13 Ağustos 2026 10:47
Okuma Okuma:  3 dakika

Çaresizlik ruhsat değildir

Çocuğunun ve kendisinin canından vazgeçecek denli büyümüş bir sorunu, nasıl oluyor da bu düzeni alt üst edecek öfkeye dönüştüremiyoruz?

Meral Sözen
Meral Sözen

Meral Sözen
Görseli Büyüt
Çaresizlik ruhsat değildir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bir anne engelli çocuğunu öldürdü ve ardından kendi hayatına son verdi. Haber, ana akımda "dehşet, dram, yürek burkan olay" ifadeleriyle dolaşıma girdi. Konuya hakim olan engelli topluluklarında ise yapısal sorunları ortaya koyan çok haklı bir sistem eleştirisiyle karşımıza çıktı. 

Aileler bu sorunları yıllardır anlatıyor, ne yasal düzeyde ne de uygulamada istenen noktaya gelinebiliyor. Destek mekanizmaları yetersiz; bakıma ihtiyaç duyan çocuğun tüm sorumluluğunu ebeveynler, çoğu kez de kadınlar, tek başlarına üstleniyor. Çocuk büyüyor, ebeveyn yaşlanıyor ve korkunç bir belirsizlik başlıyor: Benden sonra çocuğuma ne olacak?

Bu düşüncenin ağırlığını, bu kaygının yakıcılığını hafife almak imkansız. Ebeveynler yalnız bırakılıyor. Bu çok doğru ama konu bu kadar değil. Engelliler de yalnız bırakılıyor. 

Dikkat ederseniz anlatılan yalnızca ebeveynin hikayesi oluyor. Engelli çocuk, sadece ailenin taşıdığı ağır yüklerin ve acıların bir nesnesi konumunda. Kendi iradesi dışında yaşamı sonlandırılan engelli bir kişi var burada. Elbette bu olay koşullardan bağımsız gerçekleşmedi ancak anneyi bu aşamaya getiren şartların ifşası, giderek bir "mazur gösterme" söylemine dönüşüyor. 

Yaşanan olayı, "ağır gelecek kaygısının çaresizleştirdiği bir annenin engelli çocuğunu öldürmek zorunda kalması" olarak okuduğumuzda belki ince görünen ama çok keskin bir hataya düşüyoruz. Çaresizlik belki bir açıklamadır ama bir ruhsat değil. Bu denli bir çaresizliği doğuran, içinde yaşadığımız sağlamcı kapitalist düzendir. Türlü ön yargısı ve ayrımcılığıyla hayatı engellilere dar eden toplum da sorumlu. Şüphesiz ki buradaki suçu da tıpkı bakım görevini yıktığımız gibi tek bir kişiye yıkamayız. Ama bu bir suç. Engelli kişinin, hele ki zihinsel engelliyse, bakım vereni olmadan sürdüreceği hayatın yaşamaya değer olmadığına ve onun büyük acılar çekeceğine, bu acıları çekmektense ölmesinin onun için daha iyi olacağına karar vermek, bakım veren dahil kimsenin tasarrufunda değil.  

Engelli çocuğunu acı çekmesin diye öldürme davranışı ilk kez olmuyor. Daha önce de ebeveyni ve hatta kardeşi tarafından yaşamları sonlandırılan engelliler oldu. Maalesef toplumun ciddi bir kısmı engellilerin yaşamının zaten acı dolu olduğunu düşünüyor. Her ne engeli olursa ve hangi gerekçeyle olursa olsun bu olaylar mazeretlendirilemez. Bu davranışı gerekçelendirdiğimizde anlaşılabilir kıldığımızda ve hatta koşulların acı ama "doğal" bir sonucu gibi gösterdiğimizde engellilerin yaşamları hakkında onların yerine karar verme yetkisi ortaya çıkıyor. Ve engellilik söz konusu olduğunda bu yetkinin ne kadar kolay meşrulaştırılabildiğini tarih bize fazlasıyla gösterdi. 

Tüm bunlar demek değil ki ebeveynin yaşadığı bireyseldir. Şüphesiz ki politiktir, şüphesiz ki toplumsaldır. Burada sorgulanması gereken önemli bir şey daha var: Çocuğunun ve kendisinin canından vazgeçecek denli büyümüş bir sorunu, nasıl oluyor da bu düzeni alt üst edecek öfkeye dönüştüremiyoruz? Neden bu sağlamcı düzeni yerle bir edecek gücü örgütleyemiyoruz?

Ne yazık ki engelli hareketinin en büyük başarısızlığı, insanların bireysel çaresizliklerini kolektif bir öfkeye, kolektif öfkeyi de sürekliliği olan siyasal bir baskıya henüz dönüştürememiş olması. Çaresizliğin kişiselleştirilmesi insanı yalnızlaştırıyor, öfkenin siyasallaştırılması ise bu yalnızlığı kırabilir. Belki o zaman bir yaşamın devam edip etmeyeceğini belirleyen şey çaresizliğimiz değil gücümüz olur.

(MS/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
engelli çocuk sağlamcılık sağlamcı bakış
Meral Sözen
Meral Sözen
tüm yazıları
1983 İstanbul doğumlu. 2006’da İstanbul Üniversitesi Felsefe ve 2019’da Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerini tamamladı. Sağlamcılık karşıtı alanda örgütlü ve bireysel aktivizm sürdürmekte; eşitlikçi ve...

1983 İstanbul doğumlu. 2006’da İstanbul Üniversitesi Felsefe ve 2019’da Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerini tamamladı. Sağlamcılık karşıtı alanda örgütlü ve bireysel aktivizm sürdürmekte; eşitlikçi ve kapsayıcı bir dil kurmak için metin analizleri yapmakta ve bu konuda danışmanlıklar vermektedir.

Devamını Göster
ilgili haberler
Türkiye Psikiyatri Derneği’nden intihar haberleri uyarısı
4 Aralık 2024
/haber/turkiye-psikiyatri-derneginden-intihar-haberleri-uyarisi-302401
İntihar Haberi Yapmanın Bir Adabı Var
3 Haziran 2008
/haber/intihar-haberi-yapmanin-bir-adabi-var-107376
İntihar Haberi Yapmanın Bir Usulü Var
12 Temmuz 2007
Gazeteci İntihar Haberini Nasıl Yapmalı?
10 Ekim 2006
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Türkiye Psikiyatri Derneği’nden intihar haberleri uyarısı
4 Aralık 2024
/haber/turkiye-psikiyatri-derneginden-intihar-haberleri-uyarisi-302401
İntihar Haberi Yapmanın Bir Adabı Var
3 Haziran 2008
/haber/intihar-haberi-yapmanin-bir-adabi-var-107376
İntihar Haberi Yapmanın Bir Usulü Var
12 Temmuz 2007
Gazeteci İntihar Haberini Nasıl Yapmalı?
10 Ekim 2006
diğer yazıları
BİANET, ENGELLİLİK, SAĞLAMCILIK VE YÜZLEŞME
Bizim büyük sağlamcılığımız
3 Ocak 2026
Bizim büyük sağlamcılığımız
Barış ve engelliler
5 Temmuz 2025
Barış ve engelliler
Kamusal alanda sağlık ölçümleri üzerinden sağlamcılığı düşünmek
26 Mayıs 2025
Kamusal alanda sağlık ölçümleri üzerinden sağlamcılığı düşünmek
Engelliler Haftası kutlu olmasın
10 Mayıs 2025
Engelliler Haftası kutlu olmasın
Kırılgan sağlamlık ve inkar
7 Mayıs 2025
Kırılgan sağlamlık ve inkar
Sayfa Başına Git