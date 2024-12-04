Türkiye Psikiyatri Derneği’nden intihar haberleri uyarısı

Son dönemde medyada artan intihar haberleri, toplum ruh sağlığı açısından büyük endişelere yol açıyor.

İntihar, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve tıbbi birçok nedenle ilişkilendirilebilen karmaşık bir halk sağlığı sorunu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, bu haberlerin yayınlanma şeklinin toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda medyayı ve kamuoyunu bir kez daha uyardı.

"İntihar önlenebilir bir sorundur"

Dernek, intihar girişimlerinin önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, başta kamu kurumları olmak üzere tüm toplum kesimlerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. İntiharların altında yatan nedenleri anlamak ve çözüm yollarını araştırmak için toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çeken açıklamada, intihar haberlerinin veriliş şeklinin etik, insani ve psikiyatrik ilkelere uygun olması gerektiği ifade edildi.

"Haberlerin içeriği özendirici olmamalı"

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği etik kurallara atıfta bulunan açıklamada, intihar haberlerinde şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi:

İntihar yöntemine dair ayrıntılara yer verilmemeli ve olay cesur veya romantik bir davranış olarak sunulmamalıdır.

İntihar, bir çözüm yolu ya da cazip bir davranış olarak aktarılmamalıdır.

Haberlerde, intiharın sonuçlarının bedensel ve ruhsal olarak yıkıcı etkilerine vurgu yapılmalıdır.

İntihara neden olan depresyon veya madde bağımlılığı gibi hastalıkların tedavi edilebilir olduğu açıklanmalı, bireylerin bu konuda yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgi verilmelidir.

Olay, geniş ve tekrar eden biçimde haberleştirilmemelidir.

İntihar eden kişiye dikkat çekici veya özendirici bir statü kazandırmaktan kaçınılmalıdır.

"Medya ve Sağlık Kurumları İş Birliği Yapmalı"

Dernek, medya kuruluşlarına intihar haberlerini verirken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulunarak, lokal medya ve sağlık kurumları arasında sürekli bir diyalog kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Psikiyatri Derneği, intihar haberlerinin özendirici olmaktan uzak, toplum yararını gözeten bir anlayışla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Dernek, medya kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya ve ihtiyaç duyulan bilgilendirme desteğini sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

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(EMK)