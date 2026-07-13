Zoe Lila için İHD’den basın açıklaması, DEM Parti’den Bakan Tekin’e 10 soru
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi LGBTİ+ Komisyonu, trans kadın öğretmen Zoe Lila’nın işsiz bırakılmasına ilişkin yarın (14 Temmuz Salı) saat 13.00’da basın açıklaması düzenleyecek.
Komisyon çağrısında, Lila’nın cinsiyet kimliğini hedef alan nefret kampanyasının ardından işten çıkarıldığını belirterek, çalışma hakkının, eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının ihlâl edildiğini vurguladı.
Açıklamada, “Çalışma hakkının, eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının ihlâl edilmesine karşı sesimizi birlikte yükseltiyoruz,” dendi.
Trans kadın öğretmen Zoe hedef gösterildi, işine son verildi
DEM Parti’den soru önergesi
Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Lila’nın hedef gösterilmesi ve işsiz bırakılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.
Konukçu, Bakan Tekin’den şu sorulara yanıt istedi:
- Zoe Lila hakkında yürütülen idari inceleme ve soruşturmanın kapsamı,
- Özel Açı Okulları üzerinde öğretmenin sözleşmesinin yenilenmemesi yönünde herhangi bir baskı uygulanıp uygulanmadığı,
- Müfettişlerin "İsmini neden değiştirdin?" sorusunun hukuki dayanağı,
- Bakanlığın hedef gösterme ve nefret kampanyasına karşı herhangi bir koruyucu önlem alıp almadığı,
- Ölüm tehditleri nedeniyle güvenlik tedbirleri konusunda İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlanıp sağlanmadığı,
- Zoe Lila'nın işe iadesi ve uğradığı zararların giderilmesine yönelik bir girişimde bulunulup bulunulmayacağı,
- Özel okullarda beden uyum sürecindeki öğretmenlere ilişkin idari prosedürün ne olduğu,
- Eğitim alanında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığı önlemeye yönelik başvuru ve izleme mekanizmalarının bulunup bulunmadığı,
- Bakanlığın bu konuda hazırladığı eylem planı veya politika belgeleri,
- Öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konusunda insan hakları eğitimleri verilip verilmediği.
Konukçu, demokratik bir hukuk devletinde hiçbir eğitim emekçisinin cinsiyet kimliği veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösterilemeyeceğini, güvencesiz bırakılamayacağını ve çalışma yaşamından dışlanamayacağını belirterek, devletin ayrımcılığı yeniden üreten değil, eşit yurttaşlığı güvence altına alan politikalar geliştirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.
Ne olmuştu?
İstanbul Sarıyer’deki Özel Açı Okulları’nda beş yıl boyunca İngilizce öğretmeni olarak çalışan Lila, beden uyum sürecini okul yönetimiyle pedagojik ilkeler çerçevesinde planlayarak öğrencileri ve velileriyle paylaştı.
11 Haziran’da öğretmen ve öğrencilere açılan Lila, okul yönetimi ile velilerden destek gördü. Ancak sürecin iktidara yakın medya organlarında kişisel bilgileri, eski ve yeni ismi ile fotoğrafları yayımlanarak hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldı ve güvenlik gerekçesiyle evini terk etmek zorunda kaldı.
Okul yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Lila’nın sözleşmesini yenilemedi. MEB de okul hakkında soruşturma başlattı.
Lila ve avukatı Furkan Yurt, özel hayatın gizliliği, eşitlik ilkesi ve çalışma hakkının ihlâl edildiğini belirterek işe iade davası açılması ve ayrımcı haberlere erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlattı.
Lila’nın maruz kaldığı hak ihlâllerini Meclis gündemine taşıyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 9 Temmuz’da MEB Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Özgül Saki, Zoe Lila’nın yaşadığı hak ihlallerini Meclis’e taşıdı
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu da 10 Temmuz’da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Lila ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Buradan Zoe Lila’ya dayanışma duygularımı gönderiyor, nefret suçlarına karşı asla sessiz kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum,” dedi. (TY)