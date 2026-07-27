Zırhlı aracın çarptığı E.K.’nin ailesi: Polisler şikâyeti geri çekmemizi istedi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi’nde 24 Temmuz’da zırhlı bir aracın çarptığı 17 yaşındaki E.K., Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Hastanede yapılan kontrollerde E.K.’nin sağ bacağında iki kırık tespit edildi. Ameliyata alınması beklenen E.K.’nin sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği henüz bilinmiyor.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, aracı kullanan polisler hakkında herhangi bir adli ya da idari işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin aileye bilgi verilmedi.

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“Araç çok hızlı geliyordu”

Mezopotamya Ajansı'na konuşan E.K.’nin annesi Vesile Kına, olay sırasında kızıyla birlikte caddede yürüdüklerini söyledi.

Kavşağa geldikleri sırada zırhlı aracın hızla üzerlerine doğru geldiğini belirten Kına, kendisinin kaldırıma çıkabildiğini ancak arkasından gelen kızının araçtan kaçamadığını anlattı:

“Yol dardı. Buna rağmen araç çok hızlı geliyordu. Kızımın çığlığını duydum. Arkama döndüğümde araç ona çarpmış, yere savurmuştu. İlk anda kızımı öldürdüklerini düşündüm.”

Mahallede zırhlı araçların sık sık yüksek hızla kullanıldığını söyleyen Kına, bunun yalnızca kendi ailesini ilgilendiren bir sorun olmadığını vurguladı:

“Bugün benim kızıma çarptılar, yarın başka bir çocuğa çarpabilirler. Aynı gün bana da çarpmalarına çok az kalmıştı.”

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“Polisler şikâyetimizi geri çekmemizi istedi”

Vesile Kına, olayın ardından polislerin kendileriyle görüştüğünü ve şikâyetlerini geri çekmelerini istediğini söyledi.

Kendilerine “Elimizden geleni yapacağız” denildiğini aktaran Kına, şikâyetinden vazgeçmeyeceğini belirtti:

“Para ya da başka bir şey istemiyorum. Tek istediğim adaletin sağlanması. Kamera kayıtları incelensin, olay bütün yönleriyle açığa çıkarılsın. Kızımın hakkını savunacağım ve şikâyetimi geri çekmeyeceğim.”

Kına, kızının ameliyat olacağını, kalıcı bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamayacağının ise henüz bilinmediğini söyledi. Aile, hukuki süreçte dayanışma ve destek çağrısı yaptı.

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“Araya aşiret büyüklerini koydular”

E.K.’nin babası Lokman Kına da kızına çarpan polislerin, bölgede “aşiret büyüğü” olarak bilinen bazı kişilerle iletişime geçtiğini öne sürdü.

Bu kişiler aracılığıyla şikâyetlerini geri çekmelerinin istendiğini söyleyen Kına, taleplerinin sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütülmesi olduğunu belirtti:

“Mesele yalnızca bizim kızımız değil. Daha önce de zırhlı araçların karıştığı olaylarda insanlar hayatını kaybetti. Mahalle aralarında yüksek hızla araç kullanılmamalı. Polis ya da sivil fark etmez, herkes trafik kurallarına uymalı.”

Yolları çocukların, yaşlıların, hastaların ve engellilerin de kullandığını hatırlatan Kına, kızının daha önce iki kez kolundan ameliyat olduğunu, annesinin de MS hastası olduğunu söyledi.

Kına, “Kızım yürüyemez duruma gelirse ne yapacağız? Bugün bizim yaşadığımızı yarın başka bir aile yaşayabilir. Bunun önüne geçilmesi için sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalı” dedi.

(NÖ)