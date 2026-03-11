ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 11.03.2026 09:45
 SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 11:38
Okuma:  3 dakika

Anadilinde kahkaha: Zarok TV çocuklar için nasıl bir alan açıyor?

“Bir çocuk, televizyonu açtığında ‘bu dünya bana ait’ diyebilsin” anlayışıyla yola çıkan Zarok TV, 11 yıldır çocukların kalbine kendi dillerinde tanıdık bir ses bırakmaya çalışıyor.

Anadilinde kahkaha: Zarok TV çocuklar için nasıl bir alan açıyor?
Fotoğraf: Genel Yayın Koordinatörü Dilek Demiral

Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV, 11 yılı geride bırakırken çocukların anadillerinde içerik izleyebileceği bir alan yaratma hedefini sürdürüyor. Kanal ekibi, bu yolculuğu yalnızca bir medya faaliyeti olarak değil, çocukların dil ve kültürle kurduğu ilişkiyi güçlendiren bir deneyim olarak anlatıyor.

Anadilinde Çocuk Sesleri
Anadilinde Çocuk Sesleri
18 Kasım 2025

"Anadilinde güvenli bir alan"

Zarok TV'nin yolculuğunu, "anlıyorum ama konuşamıyorum" çıkmazını ve Kürtçe konuşan Şirinleri Genel Yayın Koordinatörü Dilek Demiral ile konuştuk.

Demiral, kanalı kurarken temel motivasyonlarının çocukların ekranda kendi dillerini ve dünyalarını görebilmesi olduğunu söylüyor. Kanalın çıkış noktasının büyük iddialardan çok basit bir düşünce olduğunu ifade eden Demiral, çocukların anadillerinde eğlenebilmesinin kendileri için temel bir hedef olduğunu belirtiyor:

"Biz çocuklara sadece çizgi film ya da programlar sunmuyoruz; onların kendi seslerini, kendi anadillerini güvenle duyabilecekleri bir alan açmaya çalışıyoruz. Çocuk televizyonu açtığında ‘bu dünya bana ait’ diyebilsin istiyoruz. Bir çocuk gülüyorsa ve o sırada kendi anadilini duyuyorsa, orada güzel bir şey oluyor demektir."

"Çocuk, anadilinde izlediğinde duyguyu doğrudan alır"

Demiral'a göre Zarok TV, yalnızca bir çocuk kanalı değil; dil ve kültürle bağ kurmanın da bir yolu. Demiral, anadilinde içerik izlemenin çocukların dil gelişimi ve duygusal dünyası açısından önemli olduğunu vurguluyor:

“Artık gerçekten de bir televizyon kanalı olmanın ötesinde bir anlamı var. Çünkü çocukların kendi kültürünü ve dilini öğrenebileceği kurumsal yapılar çok sınırlı. Bu da bizden beklentileri artırıyor. “Bir çocuk bir dili en rahat nerede öğrenir? Güvende hissettiği yerde. Çocuk, anadilinde içerik izlediğinde çeviri yapmaz; duyguyu doğrudan alır.”

Bu durumun çocukların kişilik gelişimini de etkilediğini belirten Demiral, anadilin günlük yaşamda kullanılabilmesinin çocuklar için güçlü bir normalleşme alanı yarattığını ifade ediyor:

Çocuk ekranda kendi dilini duyduğunda şunu hisseder: ‘Benim dilim de değerli.’ Bu duygu o kadar önemli ki…Çocuk sadece izlemiyor. Gün içinde bizde duyduğu bir repliği oyununa katıyor, bir şarkıyı mırıldanıyor. Dil böyle yaşar zaten… Baskıyla değil sevinçle.”

Zarok TV Genel Yayın Koordinatörü Dilek Demiral ve çalışma ekibi
Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
14 Ekim 2025

"Zorlamak değil normalleştirmek"

Kürtçe konuşmanın zaman zaman çocuklar arasında çekingenlikle karşılanabildiğine dair tartışmalar da gündeme geliyor. Demiral, bu durumun aşılmasında en önemli yöntemin zorlamak değil, dili görünür ve doğal kılmak olduğunu söylüyor.

"Çocuk, TV’yi açıyor ve izlediği karakterlerin kendi anadilinde şakalaştığını, macera yaşadığını görüyor. O zaman kendinden utanmayan, kendisiyle gurur duyan bir nesil ortaya çıkıyor. Anadili meselesi çok başlıklı bir alan. Kürtçenin karşı karşıya kaldığı sorunların ortadan kaldırılması bir televizyon kanalıyla olacak bir mesele değil. Eğitim sistemi haline gelmedikçe sorunlar farklı biçimlerde devam eder."

'Şirinler' artık Kürtçe konuşacak
'Şirinler' artık Kürtçe konuşacak
23 Şubat 2026

Şirinler nesiller arası köprü oldu

Son dönemde Kürtçe dublajlı yayınlarıyla yeniden gündeme gelen çizgi filmlerden biri de Şirinler oldu. Demiral, bu karakterlerin yalnızca bugünün çocuklarına değil farklı kuşaklara hitap ettiğini söylüyor.

"Aileler bize ‘Ben küçükken izlerdim, şimdi çocuğumla birlikte izliyorum’ diyor. Bir yönüyle Zarok TV nesiller arası bir köprüye dönüşüyor. Sanki Şirinler uzak bir köyde yaşamıyor da kendi evlerine misafir gelmiş gibi hissediyorlar."

Demiral ayrıca Şirinler’in yapımcısı olan Belçika merkezli şirketin Kürtçe dublajlı içerikleri kendi YouTube kanallarında da yayınlamaya başladığını belirtiyor. Bu durumun Kürtçenin dijital platformlarda görünürlüğü açısından önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.

Kürtçe nesiller arasında zayıflıyor, anadilinde eğitim talebi yükseliyor
Kürtçe nesiller arasında zayıflıyor, anadilinde eğitim talebi yükseliyor
17 Ağustos 2025

“Çocukların kalbine tanıdık bir ses bırakmak”

Demiral, kanalın hedefini, "Çocuklara yalnızca içerik sunmak değil; onların dünyasına kendi dillerinde tanıdık bir ses bırakmak." şeklinde açıklarken "Çocuklara sadece bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Onların o güzel yüreklerine ulaşabildiğimiz her platformdan tanıdık bir ses bırakmaya çalışıyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa tüm ekip olarak yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
zarok tv anadilinde ifade özgürlüğü çizgi film anadilinde eğitim hakkı
Nalin Öztekin
[email protected]
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

ilgili haberler
"Anadilinde eğitim kolektif bir hak"
22 Şubat 2026
/haber/anadilinde-egitim-kolektif-bir-hak-316957
Diyarbakır’da Anadili Günü paneli: Tehlike altındaki diller için ortak ses
21 Şubat 2026
/haber/diyarbakirda-anadili-gunu-paneli-tehlike-altindaki-diller-icin-ortak-ses-316955
Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın
21 Şubat 2026
/haber/diyarbakirda-yuzlerce-kisi-anadili-hakki-icin-yurudu-anayasal-adim-atilsin-316947
Anadilinde Çocuk Sesleri
18 Kasım 2025
/dosya/anadilinde-cocuk-sesleri-313632
Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
14 Ekim 2025
/haber/anadilinde-muzik-egitimi-cocugunuzun-hayatinda-ne-degistirir-312536
Kürtçe nesiller arasında zayıflıyor, anadilinde eğitim talebi yükseliyor
17 Ağustos 2025
/haber/kurtce-nesiller-arasinda-zayifliyor-anadilinde-egitim-talebi-yukseliyor-310519
SAÇ ÖRME VİDEOSU GEREKÇESİYLE TUTUKLANAN ÇOCUK BİANET'E KONUŞTU
"Bir çocuğun yeri dört duvar değil; okul, sokaklar, müzik ve hayaller olmalı"
7 Mart 2026
"Bir çocuğun yeri dört duvar değil; okul, sokaklar, müzik ve hayaller olmalı"
İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?
3 Mart 2026
İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Ladino deyişleri çocuklarla buluştu
28 Şubat 2026
Ladino deyişleri çocuklarla buluştu
Otizmli Uğur Yıldırım'ın öldüğü bakım merkezinde 100'den fazla ihmal ve istismar
26 Şubat 2026
Otizmli Uğur Yıldırım'ın öldüğü bakım merkezinde 100'den fazla ihmal ve istismar
Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi
25 Şubat 2026
Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi
