Anadilinde kahkaha: Zarok TV çocuklar için nasıl bir alan açıyor?

Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV, 11 yılı geride bırakırken çocukların anadillerinde içerik izleyebileceği bir alan yaratma hedefini sürdürüyor. Kanal ekibi, bu yolculuğu yalnızca bir medya faaliyeti olarak değil, çocukların dil ve kültürle kurduğu ilişkiyi güçlendiren bir deneyim olarak anlatıyor.

Anadilinde Çocuk Sesleri

"Anadilinde güvenli bir alan"

Zarok TV'nin yolculuğunu, "anlıyorum ama konuşamıyorum" çıkmazını ve Kürtçe konuşan Şirinleri Genel Yayın Koordinatörü Dilek Demiral ile konuştuk.

Demiral, kanalı kurarken temel motivasyonlarının çocukların ekranda kendi dillerini ve dünyalarını görebilmesi olduğunu söylüyor. Kanalın çıkış noktasının büyük iddialardan çok basit bir düşünce olduğunu ifade eden Demiral, çocukların anadillerinde eğlenebilmesinin kendileri için temel bir hedef olduğunu belirtiyor:

"Biz çocuklara sadece çizgi film ya da programlar sunmuyoruz; onların kendi seslerini, kendi anadillerini güvenle duyabilecekleri bir alan açmaya çalışıyoruz. Çocuk televizyonu açtığında ‘bu dünya bana ait’ diyebilsin istiyoruz. Bir çocuk gülüyorsa ve o sırada kendi anadilini duyuyorsa, orada güzel bir şey oluyor demektir."

"Çocuk, anadilinde izlediğinde duyguyu doğrudan alır"

Demiral'a göre Zarok TV, yalnızca bir çocuk kanalı değil; dil ve kültürle bağ kurmanın da bir yolu. Demiral, anadilinde içerik izlemenin çocukların dil gelişimi ve duygusal dünyası açısından önemli olduğunu vurguluyor:

“Artık gerçekten de bir televizyon kanalı olmanın ötesinde bir anlamı var. Çünkü çocukların kendi kültürünü ve dilini öğrenebileceği kurumsal yapılar çok sınırlı. Bu da bizden beklentileri artırıyor. “Bir çocuk bir dili en rahat nerede öğrenir? Güvende hissettiği yerde. Çocuk, anadilinde içerik izlediğinde çeviri yapmaz; duyguyu doğrudan alır.”

Bu durumun çocukların kişilik gelişimini de etkilediğini belirten Demiral, anadilin günlük yaşamda kullanılabilmesinin çocuklar için güçlü bir normalleşme alanı yarattığını ifade ediyor:

Çocuk ekranda kendi dilini duyduğunda şunu hisseder: ‘Benim dilim de değerli.’ Bu duygu o kadar önemli ki…Çocuk sadece izlemiyor. Gün içinde bizde duyduğu bir repliği oyununa katıyor, bir şarkıyı mırıldanıyor. Dil böyle yaşar zaten… Baskıyla değil sevinçle.”

Zarok TV Genel Yayın Koordinatörü Dilek Demiral ve çalışma ekibi

Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?

"Zorlamak değil normalleştirmek"

Kürtçe konuşmanın zaman zaman çocuklar arasında çekingenlikle karşılanabildiğine dair tartışmalar da gündeme geliyor. Demiral, bu durumun aşılmasında en önemli yöntemin zorlamak değil, dili görünür ve doğal kılmak olduğunu söylüyor.

"Çocuk, TV’yi açıyor ve izlediği karakterlerin kendi anadilinde şakalaştığını, macera yaşadığını görüyor. O zaman kendinden utanmayan, kendisiyle gurur duyan bir nesil ortaya çıkıyor. Anadili meselesi çok başlıklı bir alan. Kürtçenin karşı karşıya kaldığı sorunların ortadan kaldırılması bir televizyon kanalıyla olacak bir mesele değil. Eğitim sistemi haline gelmedikçe sorunlar farklı biçimlerde devam eder."

'Şirinler' artık Kürtçe konuşacak

Şirinler nesiller arası köprü oldu

Son dönemde Kürtçe dublajlı yayınlarıyla yeniden gündeme gelen çizgi filmlerden biri de Şirinler oldu. Demiral, bu karakterlerin yalnızca bugünün çocuklarına değil farklı kuşaklara hitap ettiğini söylüyor.

"Aileler bize ‘Ben küçükken izlerdim, şimdi çocuğumla birlikte izliyorum’ diyor. Bir yönüyle Zarok TV nesiller arası bir köprüye dönüşüyor. Sanki Şirinler uzak bir köyde yaşamıyor da kendi evlerine misafir gelmiş gibi hissediyorlar."

Demiral ayrıca Şirinler’in yapımcısı olan Belçika merkezli şirketin Kürtçe dublajlı içerikleri kendi YouTube kanallarında da yayınlamaya başladığını belirtiyor. Bu durumun Kürtçenin dijital platformlarda görünürlüğü açısından önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.

Kürtçe nesiller arasında zayıflıyor, anadilinde eğitim talebi yükseliyor

“Çocukların kalbine tanıdık bir ses bırakmak”

Demiral, kanalın hedefini, "Çocuklara yalnızca içerik sunmak değil; onların dünyasına kendi dillerinde tanıdık bir ses bırakmak." şeklinde açıklarken "Çocuklara sadece bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Onların o güzel yüreklerine ulaşabildiğimiz her platformdan tanıdık bir ses bırakmaya çalışıyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa tüm ekip olarak yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

