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YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 15:53 26 Haziran 2026 15:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 16:08 26 Haziran 2026 16:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Yusuf Tekin “şikâyet yok” dedi, öğretmenler dilekçelerle geldi

Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Bakanlığımıza ulaşmış şikâyet yok” sözlerine karşı, şikâyet dilekçeleriyle Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yusuf Tekin “şikâyet yok” dedi, öğretmenler dilekçelerle geldi
Fotoğraf: Özel sektör öğretmenleri sendikası X hesabı

Açlık grevindeki öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “şikâyet yok” açıklamasına karşı ellerindeki dilekçeleri göstererek Bakanlık önünde açıklama yaptı.

Öğretmenler, çalışma koşullarına, düşük ücretlere, güvencesizliğe ve daha önce yaptıkları başvuruların sonuçsuz kalmasına dikkat çekti. Açlık grevinin kritik bir aşamaya geldiğini belirten öğretmenler, taleplerini “mesleğin onuru”, “insanca yaşam” ve “öğrencilerin geleceği” başlıklarıyla dile getirdi.

Öğretmenler, 12 gündür sürdürdükleri açlık grevinin ardından, şikâyet dilekçelerini Bakanlığa götürdü ve bakan Tekin’in “Keşke açlık grevi yapmadan önce şikâyetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler” sözlerine tepki gösterdi.

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“Kanıtlarımız elimizde”

Bakanlık önünde yapılan açıklamada öğretmenler, özel sektör öğretmenlerinin yaşadığı güvencesizliğin yıllardır bilindiğini söyledi. Öğretmenler, daha önce Bakanlık yetkilileriyle görüştüklerini, sorunlarını yüz yüze anlattıklarını ve çeşitli başvurularda bulunduklarını ifade etti.

Açıklamada, Bakan Tekin’le yaklaşık üç yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı binasında yapılan görüşme de hatırlatıldı. Öğretmenler, o görüşmede sorunlarını anlattıklarını; iki yıl önce Ankara Gölbaşı’ndaki Mogan Uygulama Oteli’nde yapılan bir toplantıda da taleplerini Bakanlık heyetine ilettiklerini söyledi.

Öğretmenler, bugüne kadar yaptıkları başvuruların ve görüşmelerin görmezden gelindiğini savundu. 

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Daha önce nöbet ve yürüyüş de yapmışlardı

Öğretmenler açıklamalarında, bugünkü eylemin tekil bir başvuru olmadığını vurguladı. Daha önce Meclis yakınında 52 gün nöbet tuttuklarını, geçen yıl İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüklerini ve uzun süredir özel sektör öğretmenlerinin güvencesizlik sorununu kamuoyuna anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Özel sektör öğretmenlerinin temel talepleri arasında taban maaş hakkı, güvenceli çalışma koşulları ve mesleki hakların korunması yer alıyor. Mülakat mağduru öğretmenler ise atama süreçlerinde yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesini istiyor.

Öğretmenler, açıklamalarında yalnızca kendi çalışma koşullarını değil, eğitimin niteliğini de gündeme getirdi. Güvencesiz ve düşük ücretli çalışmanın öğretmenleri olduğu kadar öğrencileri de etkilediğini belirten öğretmenler, Bakanlığı taleplerini duymaya çağırdı.

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Yusuf Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili açıklamasında, hukuki süreçlerin önce idari başvuruyla başlaması gerektiğini söylemiş ve Bakanlığa ulaşmış bir şikâyet olmadığını savunmuştu.

Öğretmenler ise bu açıklamaya, ellerindeki dilekçelerle yanıt verdi. Bakanlık önüne ulaşan öğretmenler, yıllardır dile getirdikleri sorunların artık ertelenmemesini istedi.

Öğretmenler, açlık grevini ve eylemlerini, talepleri karşılanana ve Bakanlık somut adım atana kadar sürdüreceklerini belirtti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Özel sektör öğretmenleri Özel sektör öğretmenlerinin sorunları Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Açlık Grevi
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