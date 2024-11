‘Yunanistan Sineması Günleri’ üçüncü kez İstanbul’da

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Yunanistan Sineması Günleri, 3-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 1980’ler ve 90’lar Yunanistan sinemasından ödüllü filmleri İstanbul’daki sinemaseverlerle buluşturacak. EMEIS Kültür Kolektifi, istos film ve istos yayın ortaklığıyla hayata geçirilen gösterimler Türkçe ile İngilizce altyazılı olarak sunulacak.

Etkinlik, Pantelis Voulgaris’in 1988 yapımı spor draması “9 Numaralı Forma” (The Striker With Number 9) ile açılacak. Menis Koumandareas’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, genç bir futbolcu olan Vasilis (Bill) Seretis’in umut dolu kariyerinin hırs nedeniyle nasıl yıkıma sürüklendiğini anlatıyor.

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan ve Selanik Film Festivali’nde En İyi Kurgu ile En İyi Ses ödüllerini kazanan yapım, Yunan futbolunun gerçekçi bir portresini sunuyor.

Bir öğrenci ayaklanmasının 'Prova'sı: Politeknik

Petros Markaris İstanbul’da

Yunanistan Sineması Günleri’nin konuklarından biri, Heybeliada doğumlu yazar ve senarist Petros Markaris olacak. Theo Angelopulos’un “1936 Günleri” (Days of ’36, 1972), “Büyük İskender” (Alexander the Great, 1980), “Leyleğin Geciken Adımı” (The Suspended Step of the Story, 1991), “Ulis'in Bakışı” (Ulysses’ Gaze, 1995), “Sonsuzluk ve Bir Gün” (Eternity and a Day, 1998) filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi “Bulutları Beklerken”in (2004) senaristi olarak tanınan ve Türkçede de yayımlanmış polisiye romanların yazarı Markaris, etkinlik kapsamında İstanbul’a gelecek.

Markaris “Sessiz Ölüm” (2001), “Gitmek: My Marlon and Brando” (2007), “Sesime Gel” (2014), “İçerdekiler” (2018) filmlerinin yönetmeni Hüseyin Karabey ile bir sohbete katılacak.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı Yunanistan Sineması Günleri’nin gösterim programı çok yakında yunanistan sinemasi gunleri.com’da açıklanacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Yunan Film Merkezi’nin destekleriyle ve Pera Müzesi’nin işbirliğinde yapılacak Yunanistan Sineması Günleri ile ilgili detayları ve gelişmeleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. (TY)