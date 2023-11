Yunanistan Sineması Günleri ikinci kez İstanbul’da

Yunanistanlı yönetmenlerin klasikleşmiş ve ödüllü filmlerini İstanbul’da buluşturan Yunanistan Sineması Günleri, bu sene ikinci kez İstanbul’da.



EMEIS Kültür Kolektifi ve istos film ile istos yayın ortaklığında düzenlenen Yunanistan Sineması Günleri, 21-26 Kasım tarihlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte 1960’lardan ‘90’lara uzanan bir zaman diliminden toplam 24 film, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak.





Kolektif hafıza ve göç

Jules Dassin’in bir bodrum katında gizlice çektiği filmi “Prova” (The Rehearsal, 1988) ile açılışını yapacak etkinlikte, Theo Angelopoulos’un Yeni Yunanistan Sineması’nın önemli örneklerinden biri olan “Kumpanya” (The Travelling Players, 1975) filmi ile Dimos Avdeliodis’in Berlin’den ödüllü büyüme hikâyesi “Yaralı Ağaç” (The Tree We Hurt, 1986) gibi klasikler de gösterilecek.

Bu yıl, kolektif hafıza, insan hakları, göç ve diaspora temalarına odaklanan Yunanistan Sineması Günleri, “Megara” (1972), “Son Durak Kreuzberg” (Last Stop Kreuzberg, 1975) ve “Makedon Düğünü” (Macedonian Wedding, 1960) gibi Yunanistan belgesel sinemasının dönüm noktası olmuş örneklerini de bir araya getiriyor.

Gösterim programının detayları için burayı tıklayın. (TY)