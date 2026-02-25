ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 11:26 25 Şubat 2026 11:26
 SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 11:44 25 Şubat 2026 11:44
Okuma Okuma:  2 dakika

"Gençler hiçbir mesleğin garanti olmadığını düşünüyor"

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan İstanbul Barometresi’nin son sayısında gençlerin, değişen iş dünyasıyla ilgili düşünceleri mercek altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Gençler hiçbir mesleğin garanti olmadığını düşünüyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı  İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini izlediği çalışmaları bir araya getirdiği “İstanbul Barometresi”nin ocak sayısı yayımlandı. İstanbul Barometresi’nin tematik araştırma konusu “Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı” oldu.

“Meslek güvencesi azaldı”

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde.

Çalışan katılımcılarda bu oran yüzde 60,4, öğrenci ve işsiz katılımcılarda yüzde 53 olarak ölçüldü. Ortaya çıkan tablo, gençlerin genel olarak meslek güvencesinin azaldığı konusunda yüksek bir farkındalığa sahip olduklarını gösterdi.

“Kariyer kaygısı yüksek çıktı”

Katılımcıların yüzde 70,2'si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını düşündüğünü ifade etti.

Çalışan katılımcılarda bu oran yüzde 66,5, aktif olarak iş arayan katılımcılarda yüzde 79. Katılımcıların yüzde 38,2'si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, bu oran saha çalışanlarında yüzde 56,9, ofis çalışanlarında ise yüzde 26,9 oldu.

Yapay zeka ne kadar kullanılıyor?

Katılımcıların yüzde 30,5’i yapay zeka araçlarını her gün veya neredeyse her gün kullandığını, yüzde 25,5’i haftada birkaç kez, yüzde 7,7’si haftada bir kez ve yüzde 8,9’u ayda birkaç kez kullandığını ifade etti.

(NÖ)

İstanbul
