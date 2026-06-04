Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınmasına durdurma kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri sürecinde yapılan tahliye işleminin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, İBB’nin itirazını kabul ederek Fatih Kaymakamlığı’nın 4 Mayıs 2026 tarihli tahliye işleminin yürütmesini teminat aranmaksızın durdurdu. Karar oybirliğiyle alındı.

Yerebatan Sarnıcı İBB’den Vakıflar’a geçti

Yerel mahkemenin kararı kaldırıldı

Kararla birlikte İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2026 tarihli yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin kararı da kaldırıldı. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti.

İBB "yolsuz tescil" dedi

Mahkeme kararında, Yerebatan Sarnıcı’nın bulunduğu 37 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın daha önce İBB adına kayıtlı olduğu, ancak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca 1 Nisan 2026’da mazbut vakıflar adına tescil edildiği belirtildi.

Mahkeme, Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar’a devrine ‘dur’ dedi

Bu tescilin ardından İBB’nin taşınmazı "fuzulen işgal ettiği" gerekçesiyle tahliye süreci başlatıldı.

İBB ise taşınmazın kesinleşmiş mahkeme kararıyla kendi adına tescil edildiğini, yeni tescilin "yolsuz tescil" niteliğinde olduğunu savundu. Belediye, bu konuda İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptali ve tescil davası açıldığını da belirtti.

Mahkeme ihtiyati tedbire işaret etti

İBB, açılan davada taşınmaz hakkında 28 Nisan 2026’da teminatsız ihtiyati tedbir kararı verildiğini bildirdi.

Bölge İdare Mahkemesi de bu tedbir kararının dikkate alınması gerektiğini belirterek, İBB’nin bu aşamada "fuzuli şagil" olarak değerlendirilip tahliye edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı.

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı

"Telafisi güç zarar doğabilir"

Daire, tahliye işleminin uygulanması halinde İBB açısından telafisi güç zararlar doğabileceğini belirtti.

Bu nedenle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde aranan koşulların birlikte oluştuğuna hükmetti.

Kararla birlikte, Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin tahliye süreci yargı kararıyla durdurulmuş oldu.

(NÖ)