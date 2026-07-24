YENİ Parti sonrası yurttaştan Özel'e ilk sesleniş: Hiç korkma yanındayız

YENİ Parti'nin resmen kurulmasının ardından cuma namazını kılmak için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne giden Özgür Özel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Özel'e, "Bizi kurtar başkanım", "Hiç korkma yanındayız" ve "Yolun açık olsun" sözleriyle destek verildi.

ANKA’nın haberine göre, YENİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilerek resmen kurulmasının ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

Özel, cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yurttaşlar, Özel'i alkışlarla karşılarken, "Özgür Başkan" sloganları attı.

Özgür Özel, cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camisi'nde / Ankara #Canlı https://t.co/vxvtAsDdY2 — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 24, 2026

Yurttaşlar Özel'e, "Bizi kurtar başkanım, bizi kurtar", "Başkanım Allah'ına kurban", "Seni cumhurbaşkanı olarak görüyoruz", "Hiç korkma yanındayız" ve "Yolun açık olsun" diye seslendi.

Özel, daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Özgür Özel, cuma namazının ardından 90 milletvekiliyle Birinci Meclis'e geçerek hatıra fotoğrafı çektirecek.

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(EMK)