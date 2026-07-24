Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın "Alındı Belgesi" düzenlemesiyle birlikte, 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan partinin resmi kuruluş süreci tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin e-Devlet üzerinden istifa etmesinin ardından, yeni siyasi hareketin adımı atıldı. YENİ Parti adıyla kurulan hareketin kuruluş dilekçesi, Meclis görevlileri tarafından İçişleri Bakanlığı'na sunuldu.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Harun Ersin Polat imzasıyla düzenlenen "Alındı Belgesi"nde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kuruluş bildiriminin ve gerekli eklerin eksiksiz teslim alındığı tescillendi.

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Dilekçenin tesliminin ardından İçişleri Bakanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Milletvekili Murat Emir, kuruluş gününün sembolik anlamına dikkat çekti:

"Bugün Lozan'ın 103. yıl dönümünde, milli mücadele verildikten ve yedi düvele meydan okunduktan sonra tescillenen Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun alındığı gündeyiz. Bugün milletimizle, umudu kırılan gençlerimizle, tarlasına küsen çiftçilerimizle, 23 bin 552 lira maaşa mahkûm edilen emeklilerimizle ve yok sayılan kadınlarımızla büyük umut dolu kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz."

Açıklamasında YENİ Parti'nin hukuki prosedürlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce İçişleri Bakanlığı'mızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olarak Türk siyasi yaşamına hizmet etmeye başlayacak. Ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."

Parti genel merkezinin belirlendiğini ve yola 91 milletvekiliyle çıktıklarını vurgulayan Murat Emir, önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar verdi:

"Biz 91 milletvekili arkadaşımızla bu yola çıktık. Ancak bu yolculuğu gerçekte başlatan milletimizin kendisidir. Çeşitli nedenlerle şu an bizimle olamayan arkadaşlarımızın da yüreklerinin bizimle olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte hem TBMM çatısı altında hem de sahada çok daha büyüyerek yürüdüğümüzü hep birlikte göreceksiniz."

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(EMK)