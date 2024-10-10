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HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 11:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 15:23
4 dk Okuma

Yargıtay, 'yetersiz gerekçelere dayanıyor' dediği cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Aralık 2022’de "eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığı” belirterek bozduğu kararı, bu kez “vicdani kanının oluştuğu” ve “hukuka aykırılık bulunmadığı”nı öne sürerek onadı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yargıtay, 'yetersiz gerekçelere dayanıyor' dediği cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi,  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya  verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını 2022’de "eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığını" belirterek bozan Daire, yeniden yargılamanın ardından verilen aynı cezayı, bu kez “hukuka uygun” buldu.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2020'de Hicran Berna Ayverdi adlı emniyet çalışanı itirafçının beyanlarına ve Mızraklı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Komisyonu Üyesi olmasını gerekçe göstererek üst sınırdan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bu karar Aralık 2022’de Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

12 Haziran 2023'te yeniden yargılama başladı. Bu kez dosyaya Ümit Akbıyık isimli bir açık tanık eklendi.

Yargılama süresinde Ayverdi ve Akbıyık’ın beyanları Mızraklı’nın avukatlarının mahkemeye sunduğu delillerle çürütülse de 29 Kasım 2023’te görülen karar duruşmasında mahkeme, yeniden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Yargıtay ise daha önce verdiği kararı yok sayarak bu kez “vicdani kanının oluştuğu”nu ve “hukuka aykırılık bulunmadığı”nı öne sürerek cezayı onadı.

Mızraklı’nın avukatları Yargıtay’a sundukları temyiz dilekçesinde, “Kararın usul ve yasaya aykırı olduğu”, “Hukuka aykırı şekilde delil yaratıldığı”, “Dosyaya sunulan belgelerle tanık beyanlarının çürütüldüğü”nü belirtip kararın bozulmasını talep etti.

Daire ise onama kararının gerekçesinde, “vicdani kanının” oluştuğunu ifade etti ve şöyle dedi:

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında; sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına yönelik vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımın kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla kurulan hükümde bir hukuka aykırılık bulunmamıştır.”

Kayyım, gözaltı ve tutuklama...

19 Ağustos 2019'da İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim 2020'de gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan Mızraklı 22 Ekim 2020'de çıkarıldığı mahkemede Hicran Berna Ayverdi isimli bir tanığın beyanları gerekçesiyle 'örgüt üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 5 Kasım'da 11 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mızraklı'nın 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

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"İtirafçı beyanları yalan çıkmıştı"

Başsavcılık iddianamede, Mızraklı'nın milletvekili ve belediye başkanı olduğu dönemde katıldığı eylem ve etkinlikleri suç kapsamında değerlendirmiş; HDP tarafından düzenlenen ve basına yansıyan eylemlere katılması suç olarak isnat edilmişti.

Ayrıca iddianamede Hicran Berna Ayverdi adlı itirafçının "Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli kişiyi  Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden, taburcu edip, serbest kalmasını sağladı" sözlerine yer verilmişti.

Savcının, "beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini" ifade ettiği Hicran Berna Ayverdi daha sonra hastanede çalışmadığı ortaya çıkmıştı. Savcı, iddianamede yer alan itirafçı Hicran Berna Ayverdi ve Selçuk Mızraklı'nın sözü edilen hastanede çalışma tarihlerine ilişkin SGK hizmet kayıt dökümlerini istemişti.

Dökümlerde Hicran Berna Ayverdi’nin Mızraklı'nın ameliyatı gerçekleştirdiğini iddia ettiği tarihlerde hastanede çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

İddianamede öne sürülen tüm iddialar avukatlar tarafından çürütülse de mahkeme, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Karar Yargıtay’a taşındı.

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Yargıtay ilk kararı bozmuştu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise; Aralık 2022’de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hapis cezası kararının "eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığını" belirtmiş ve bozma kararı vermişti.

Kararda, Mızraklı'nın savunmasının SEGBİS ile alınmasının "savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde" olduğunu belirtilmişti.

Ayrıca, dosya içeriğinde yer alan "tape kayıtlarının ve dijital materyallerin incelemesinin yapılmadığı" ve bu konuda bir rapor alınmadığı ifade edilmişti.

Mızraklı ve avukatlarının dijital verilerle ilgili savunma hakkı olduğu belirtilen kararda, savunma yapılmadan "karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu" vurgulanmıştı.

Yargıtay,  Mızraklı’nın tahliyesine yönelik talebi ise reddetmişti.

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Yeniden yargılama ve aynı ceza

12 Haziran 2023'te yeniden yargılama başladı. Bu kez mahkeme heyeti değişti ve dosyaya Ümit Akbıyık isimli bir açık tanık eklendi.

Yargılama süresinde Ayverdi ve Akbıyık’ın beyanları Mızraklı’nın avukatlarının mahkemeye sunduğu delillerle çürütüldü ancak mahkeme 29 Kasım 2023’te görülen karar duruşmasında yeniden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Yargıtay ikinci kez önüne gelen dosyayı bu kez ‘hukuka uygun’ bularak onadı.

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(RT)

Haber Yeri
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