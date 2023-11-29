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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 18:44
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 19:26
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Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün ceza, tutukluluğuna devam

Mahkeme, dört yıldır tutuklu bulunan Mızraklı hakkında  alt sınırdan uzaklaşarak "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ruken Tuncel
KUBi Kurdî Bixwînin
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/mizrakli-ya-9-yil-4-ay-15-gun-ceza-tutukluluguna-devam.jpg

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın üçüncü duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dört saat süren duruşmada açık tanık Ümit Akbıyık’ın SEGBİS üzerinden ifadesi alındı.

Ardından Mızraklı’nın avukatları Mehmet Emin Aktar, Zülal Erdoğan ve Muhsin Bilal savunma yaptı.

Avukatların savunmasından sonra Savcı mütalaa verdi. Savcı, Mızraklı’nın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapsine karar vererek yarı oranda artırım yaptı, 10 yıl 6 ay hapis cezası üzerinden ise takdir indirimi uygulayarak 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, Mızraklı’nın tutukluluk halinin de devam etmesine karar verdi.

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(RT)

DBB Selçuk Mızraklı
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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