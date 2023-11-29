Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün ceza, tutukluluğuna devam
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın üçüncü duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Dört saat süren duruşmada açık tanık Ümit Akbıyık’ın SEGBİS üzerinden ifadesi alındı.
Ardından Mızraklı’nın avukatları Mehmet Emin Aktar, Zülal Erdoğan ve Muhsin Bilal savunma yaptı.
Avukatların savunmasından sonra Savcı mütalaa verdi. Savcı, Mızraklı’nın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapsine karar vererek yarı oranda artırım yaptı, 10 yıl 6 ay hapis cezası üzerinden ise takdir indirimi uygulayarak 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.
Mahkeme, Mızraklı’nın tutukluluk halinin de devam etmesine karar verdi.
Yargıtay, Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasını bozdu
Selçuk Mızraklı dosyasındaki itirafçı H.B.A. emniyet çalışanı çıktı
(RT)