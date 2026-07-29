Yargıtay "suç" dedi, halk göreve çağırdı: Kıyı işgaline son

Anayasa ve Kıyı Kanunu’na göre halkın kullanımına açık olması gereken plajların özel işletmelerce kapatılmasına karşı tepkiler artıyor.

BirGün'ün haberine göre, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Akyaka’daki ihlallere göz yumulduğu gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 ayrı suç duyurusunda bulunurken, Bodrum Gümüşlük’te de yurttaşlar kanunların uygulanması için sokağa çıktı.

"Kamu kurumları görevini yapmıyor"

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kadın Azmağı kıyısı, Akçapınar Kitesurf Plajı, Çınar Plajı, Akyaka Halk Plajı ve Akyaka Orman Kampı çevresindeki işletmelerin ruhsat sınırlarını ve kıyı kenar çizgisini ihlal ettiği vurgulandı.

Suç duyurusunda öne çıkan detaylar şunlar oldu:

İmar planında yer almayan tesislere usulsüz yapı kayıt belgeleri ve çalışma ruhsatları verildi. Kıyıların şezlonglarla kaplanarak ücretli hale getirildiği ve yurttaşların serbestçe sahilden yararlanmasının engellendiği belirtildi. Yetkili kurumların haberdar olmalarına rağmen yasadışı yapılaşma ve işgallere karşı tedbir almadığı ifade edildi.

Dernek, Gökova'nın ekosistemini korumak için yasal mücadelesini sürdüreceğini duyururken; Gökova Ekoloji Meclisi de işgallere dikkat çekmek amacıyla 31 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da Akyaka Maden İskelesi’nde eylem ve basın açıklaması yapacağını ilan etti.

Gümüşlük’te eylem

Bir diğer tepki de Bodrum'dan geldi. Gümüşlük Forumu üyeleri, Muğla Gümüşlük Halk Plajı’nda bir araya gelerek “Artık yasaların uygulanmasını istiyoruz” sloganıyla protesto gösterisi düzenledi.

Anayasa’nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nu hatırlatan forum üyeleri; Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere tüm yetkilileri kıyıların herkesin eşit kullanımına sunulması için göreve çağırdı.

Yargıtay’dan emsal karar

Kıyı mücadelelerinde yurttaşların elini güçlendiren kritik karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geldi. İzmir Altınkum Plajı’nda kıyıdan zorla çıkarılan bir doktorun başvurusu üzerine verilen kararda; işletmelerin yurttaşların denizden ve sahilden yararlanmasını engellemesi “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçu sayıldı. Sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının onanmasıyla birlikte, plaj işgallerine karşı emsal teşkil eden bir içtihat oluştu.

(EMK)