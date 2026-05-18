“Marmara Denizi Günü için kıyılarda buluşuyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği, “#MarmaraHepimizin” çağrısıyla bu yıl beşinci kez Marmara kıyılarında farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında kutlanan 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde bu yıl “Deniz Suyu Sıcaklığı” temasının ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, insan kaynaklı iklim krizi ve deniz kirliliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Birlik, 1-14 Haziran 2026 tarihleri arasında kıyı temizliklerinden doğa yürüyüşlerine, atölyelerden sergilere kadar çeşitli etkinliklerle Marmara Denizi için farkındalık oluşturmak isteyen belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, öğrenci kulüplerini ve yurttaşları ortak harekete davet etti.

Neden “Deniz Suyu Sıcaklığı”? Marmara Denizi’nin yarı kapalı yapısı ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki geçiş konumu, onu sıcaklık değişimlerine karşı son derece hassas bir erken uyarı sistemi haline getiriyor. Su sıcaklığındaki küçük oynamaların bile denizdeki biyolojik üretkenliği ve kimyasal dengeleri doğrudan etkilemesi nedeniyle bu tema, ekosistemdeki değişimleri anlamak ve doğru yönetim stratejileri geliştirmek açısından kritik bir önem taşıyor. Karalara oranla daha geç ısınıp soğuyan denizlerdeki bu ısı artışı, bölgedeki çevresel durumun takibi için en temel fiziksel parametre olarak kabul ediliyor. Nasıl katkı sunabilirsiniz? Sosyal medyada #MarmaraDeniziGünü ve #MarmaraHepimizin etiketlerini kullanarak destek olabilir,

Kıyı temizlikleri, doğa yürüyüşleri, atölyeler, sergiler, paneller, açık hava etkinlikleri düzenleyebilir,

Deniz ekosistemini ve kıyı yaşamını onarıcı faaliyetlerle farkındalık yaratabilirsiniz.

20 Mayıs 2026’da yapılacak olan Marmara Denizi Günü bilgilendirme webinarına kayıt olmak ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)