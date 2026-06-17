Yargıtay: Polis, Mazlum Turan’ın ölümünden cezalandırılmalı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 29 Ağustos 2015’te polis kurşunuyla öldürülen 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın dosyasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını açıkladı.

Daire, sanık polis Süleyman Esenboğa hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar veren İstinaf Mahkemesi’nin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

İstinaf Mahkemesi, daha önce Esenboğa’ya verilen 10 yıllık hapis cezasını “kaçınılmaz hata” gerekçesiyle kaldırmıştı. Turan ailesinin avukatları kararı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay ilamında, sanık polisin ölüm sonucunun doğabileceğini öngördüğü belirtildi. Daire, sanığın hukuka uygunluk nedeni kapsamında sınırı kast olmaksızın aştığını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak taksirle Mazlum Turan’ın ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Yargıtay, bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 27/1, 85/1 ve 22/3. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

TCK 27/1: Ceza sorumluluğunu kaldıran bir durumda sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, eylem taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa cezada indirim yapılmasını düzenler.

TCK 85/1: Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişinin iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörür.

TCK 22/3: Kişinin öngördüğü sonucu istememesine rağmen sonucun meydana gelmesi halini “bilinçli taksir” olarak tanımlar ve bu durumda cezanın artırılmasını düzenler.