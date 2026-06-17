Yargıtay: Polis, Mazlum Turan’ın ölümünden cezalandırılmalı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 29 Ağustos 2015’te polis kurşunuyla öldürülen 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın dosyasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
Daire, sanık polis Süleyman Esenboğa hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar veren İstinaf Mahkemesi’nin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.
İstinaf Mahkemesi, daha önce Esenboğa’ya verilen 10 yıllık hapis cezasını “kaçınılmaz hata” gerekçesiyle kaldırmıştı. Turan ailesinin avukatları kararı Yargıtay’a taşıdı.
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Yargıtay: Ölüm sonucunu öngördü
Yargıtay ilamında, sanık polisin ölüm sonucunun doğabileceğini öngördüğü belirtildi. Daire, sanığın hukuka uygunluk nedeni kapsamında sınırı kast olmaksızın aştığını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak taksirle Mazlum Turan’ın ölümüne neden olduğunu kaydetti.
Yargıtay, bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 27/1, 85/1 ve 22/3. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiğine hükmetti.
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TCK 27/1: Ceza sorumluluğunu kaldıran bir durumda sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, eylem taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa cezada indirim yapılmasını düzenler.
TCK 85/1: Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişinin iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörür.
TCK 22/3: Kişinin öngördüğü sonucu istememesine rağmen sonucun meydana gelmesi halini “bilinçli taksir” olarak tanımlar ve bu durumda cezanın artırılmasını düzenler.
Kararda, delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülerek “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.
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Ne olmuştu?
Mazlum Turan, 29 Ağustos 2015’te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İpekyolu üzerindeki Seyda Camisi yakınlarında özel harekat polislerinin ateş açması sonucu ağır yaralandı.
Polisler, araca “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla ateş açmıştı. Aracın şoförü olan 16 yaşındaki Turan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ocak 2019’da sanık polis Süleyman Esenboğa’ya “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, “takdiri indirim” ve “iyi hal indirimi” uygulayarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.
Turan ailesinin avukatları ile önceki savcının itirazı üzerine Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, cezada indirim yapılmasına yer olmadığı ve verilen cezanın eksik olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.
Yeniden başlayan yargılamada dosya, Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulmasının ardından bu mahkemeye gönderildi.
Dosya savcısının değişmesinin ardından, önceki savcının sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaası da değiştirildi.
Yeni savcı, sanığın “kanun gereğini yerine getirdiği” iddiasıyla beraatını istedi. Bunun üzerine Turan ailesinin avukatları, savcının “tarafsızlığını yitirdiği” gerekçesiyle dosyadan men edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, talebi savcının da bulunduğu müzakerede reddetti.
Yargılama sonunda Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenboğa’ya “silahla kasten yaralama sonucu öldürme” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, cezayı indirerek 10 yıla düşürdü.
İstinaf Mahkemesi ise 10 yıllık hapis cezasını kaldırdı. Gerekçeli kararında Mazlum Turan’ın öldürülmesini “kaçınılmaz hata” olarak değerlendirdi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Turan ailesinin avukatlarının başvurusu üzerine bu kararı bozdu.
(NÖ)