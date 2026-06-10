Yapay zeka sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırıyor mu?

Philips, Future Health Index 2026: AI in practice başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, sağlıkta yapay zeka kullanımının sağlık profesyonelleri ve hastalar tarafından nasıl değerlendirildiğine odaklanıyor.

Araştırma, Şubat-Nisan 2026 arasında çevrimiçi anket yöntemiyle yapıldı. Ankete 10 ülkeden 2 bin 11 sağlık profesyoneli ve 20 bin 85 hasta katıldı. Araştırmaya dahil edilen ülkeler Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Hollanda, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve ABD oldu. Türkiye araştırma kapsamındaki ülkeler arasında yer almadı.

Sağlık profesyonelleri verimlilik artışı bildirdi

Rapora göre sağlık profesyonellerinin yüzde 71’i, yapay zekanın iş akışlarında verimliliği artırdığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 50’si yapay zekanın daha fazla hasta görme kapasitelerini artırdığını söyledi. Bu grupta haftalık medyan artış sekiz ek hasta olarak bildirildi.

Sağlık profesyonellerinin yüzde 57’si, yapay zekanın konsolide hasta verisine daha iyi erişim sağladığını ifade etti.

Aşırı çalıştırılan yapay zeka sistemlerinden "eşitlik ve kolektif hak" mesajı

Yılda en az 132 saat zaman tasarrufu

Raporda, sağlık profesyonellerinin yüzde 46’sının yapay zeka sayesinde yılda en az 132 saat zaman kazandığını bildirdiği aktarıldı.

Bu hesaplama, haftada medyan üç saatlik zaman tasarrufu ve yılda en az 44 çalışma haftası varsayımına dayanıyor.

Rapora göre sağlık profesyonelleri yapay zekayı en çok işle ilgili fikir tartışmak, klinik notları yazıya dökmek ve tehlikeli ilaç kombinasyonlarına ilişkin uyarı almak için kullanıyor.

Kişisel yapay zeka araçları kullanılıyor

Rapor, sağlık profesyonellerinin kurumların sunduğu araçlar dışında kişisel yapay zeka araçlarına da yöneldiğini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 64’ü, kurumlarının sağladığı yapay zeka araçları ihtiyaçlarını karşılamadığında kişisel yapay zekâ araçlarını kullandığını bildirdi.

Kurumların sunduğu yapay zeka araçlarını kullanan sağlık profesyonellerinin yüzde 65’i, bu araçların kullanımının son bir yılda arttığını söyledi.

Sağlık profesyonellerinin yüzde 48’i ise ChatGPT ya da Perplexity benzeri üretken yapay zeka araçlarını işle ilgili fikir tartışmak için kullandığını belirtti.

Yapay zekayla öğreniyor muyuz, yoksa sadece üretiyor muyuz?

Eğitim sınırlı ya da tutarsız

Rapora göre sağlık profesyonellerinin yüzde 70’i, kurumlarında yapay zeka destekli araçlara ilişkin eğitimin olmadığını, sınırlı ya da tutarsız olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 58’i yapay zeka önerilerinin doğruluğunu kontrol etme konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yüzde 55’i teknik kullanım becerileri, yüzde 50’si ise hukuki sorumluluk konularında desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Hata, şeffaflık ve izleme endişesi

Sağlık profesyonellerinin yüzde 66’sı yapay zeka araçlarının hata yapmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Katılımcıların yüzde 60’ı, yapay zeka kararlarının nasıl üretildiği konusunda şeffaflık eksikliğinden endişeli olduğunu söyledi. Yüzde 58’i ise yapay zeka araçlarının farklı klinik ortamlarda tutarsız performans göstermesinden kaygı duyduğunu belirtti.

Rapora göre sağlık profesyonellerinin yüzde 70’i, yapay zeka araçlarını izlemek için net süreçlerin henüz bulunmadığını söyledi.

Dijital sağlık vaadi: Yapay zeka terapisti kimin için?

Rapora göre sağlık profesyonellerinin yüzde 83’ü yapay zekanın hasta sonuçlarını iyileştirebileceği konusunda iyimser. Yapay zekayı düzenli kullanan hastalarda bu oran yüzde 70 iken, yapay zekayı hiç kullanmayan hastalarda yüzde 32’ye düşüyor.

Hastalar da yapay zekaya ilişkin görüş bildirdi

Rapor yalnızca sağlık profesyonellerinin değil, hastaların da yapay zekaya ilişkin görüşlerini içeriyor.

Araştırmaya 20 bin 85 hasta katıldı. Rapor, sağlıkta yapay zeka kullanımının hastalar tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin bulguları da sağlık profesyonellerinin yanıtlarıyla birlikte ele aldı.

Raporun kapsamı

Future Health Index 2026, sağlıkta yapay zeka kullanımına ilişkin bulgularını 10 ülkede yapılan çevrimiçi anketlere dayandırıyor.

Rapor, doktorlar, cerrahlar, hemşireler ve hekim asistanlarını kapsayan sağlık profesyonellerinin yanıtlarını içeriyor. Veriler, katılımcıların bildirimlerine dayanıyor.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)