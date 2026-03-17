“Yapabileceğin bir şey var”: Tökezleme taşları, antifaşizm ve direnişin hafızası

Peki tökezleme taşları yalnızca tarihsel bir anma pratiğinden mi ibaret? Yoksa bugünün ırkçılığına, milliyetçiliğine ve göçmen düşmanlığına dair de bize bir şeyler söylüyor mu?

Tökezleme taşlarına dair genel algı çoğunlukla “Aa, Yahudiler için, değil mi?” şeklinde oluyor. Elbette Holokost’un en büyük kurbanı Yahudiler; ancak bunun yanında Romanlar ve Sintiler, komünistler, engelliler, eşcinseller ve daha pek çok grup var. Diğer kurbanları yok sayan bu “ret” hâli, aslında İsrail devletinin de ideolojik temelini oluşturuyor. Holokost’u evrenselleştirip ırkçılığın bugünkü farklı görünümlerine ses çıkarmaktansa, meseleyi “sadece Yahudi Soykırımı” sınırlarında tutmayı tercih ediyorlar.

Hâl böyle olunca, taşların temsil ettiği o geçmişle bugünkü göçmen düşmanlığı arasında doğrudan bir bağ kurmak pek mümkün olmuyor. Misal; 27 Ocak Holokost’u Anma Günü’nde çarşaf çarşaf açıklamalar yapan Avrupa ülkeleri, tam da aynı günlerde AB genelinde göçmenler için “dönüş merkezleri” kurmak üzere anlaşmaya varabiliyor.

Brüksel’de bu taşlara dönük tahribat, sökme, karalama gibi saldırılarla karşılaştınız mı hiç?

Aksine! Taşlara yönelik tahribat bir yana, mahalle sakinlerinin ciddi bir sahiplenişiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar seksen küsur yıl önce sokaklarında yaşayan komşuları hakkında şaşırtıcı düzeyde bilgi sahibiler.

Örneğin, Albert Meurice’in tökezleme taşını temizlediğimiz bir gün, komşularından biri sitemkâr bir tavırla yanımıza gelip, “halk” kelimesinin üzerine basa basa, birkaç kez tekrarlayarak, “Albert halk için öldü” demişti. Sanıyorum bizi İsrail bağlantılı bir girişim zannetti. Sesindeki o vurgudan, Filistin’deki soykırım için duyduğu öfkeyi anında hissedebilmiştik. Bu taşları Siyonist propagandaya alet etmek çok kolay, ancak ne mutlu ki insanların kavrayışı hâlihazırda bunun çok ötesinde. “Albert halk için öldü”; sadece Yahudiler ya da bir başkası için değil.

Bir başka örnek, Marcel Demonceau’nun evi. Kendisi ünlü bir direniş figürü, henüz 29 yaşındayken katledilmiş. Onun bu binada yaşadığını anlatan metal bir plaka giriş kapısında duruyor. Hemen yanındaki pencerede ise bugünkü ev sahiplerinin astığı bir “Ateşkes - hemen şimdi!” posteri var. Seksen küsur yıl önce bu evde yaşayan biri soykırıma karşı mücadele ediyordu; bugün aynı binadan başka bir soykırıma karşı bir ses yükseliyor.

Başka kentlerde tekil de olsa taşların çalındığı ya da tahrip edildiği saldırılar yaşandığını gördüm elbette. Ancak mahalle halkının muazzam dayanışmasıyla, aynı taşların 3 boyutlu yazıcılarla tasarlanıp tekrar yerine yerleştirildiğini de not etmek lazım.

Anma pratikleri zamanla resmileşip steril bir forma bürünebiliyor ve kentin satılabilir vitrininin bir parçası hâline gelebiliyor. Tökezleme taşları da bu riski taşıyor mu?

Tökezleme taşları bu açıdan ilginç bir yerde duruyor. Bir yandan son derece kurumsallaşmış bir anma pratiği; işin içinde belediyeler, vakıflar, resmi törenler var. Ama diğer yandan çok küçük, gündelik ve rahatsız edici bir müdahale de söz konusu. Kaldırımın ortasında, markete giderken sizi tökezleten ve sesini duyurmak için o bürokratik törenlere hiç ihtiyacı olmayan biri var orada. Bu yüzden tamamen sterilize edilmesi çok zor.

Bizim yaptığımız “taşları temizlemek” işi de ilk bakışta steril görünebilir aslında; salt bir nostalji gibi. Oysa temizlik sırasında temel derdimiz insanlarla iletişime geçmek. Bazen bir komşusuyla, işlek bir caddedeysek de gelip geçenlerle konuşuyoruz… Hatta yoğun saatleri tercih ediyoruz ki bu “eylem” daha görünür olsun. Gitmeden önce mutlaka hazırlanıyor, taşın başında bilerek biraz zaman geçiriyor ve geçenlere o kişinin hikâyesini anlatmaya çalışıyoruz. Antifaşist gruplarla, üniversite hocalarıyla ya da tarihsel Direniş dernekleriyle ortak etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız hafızayı kentin vitrinine koymak değil; onu tekrar gündelik hayatın tam içine sokmak.