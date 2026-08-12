Yaban keçileri için Meclis araştırması talebi: “Yaşam hakkı satılamaz”

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Hakkâri Milletvekili Öznur Bartın, Hakkâri’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yaban keçilerinin "av turizmi" adı altında öldürülmesini içeren ihalelerle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 2026-2027 av sezonu kapsamında açılan ihale, Yüksekova’daki Gürkavak Genel Avlağı’nda iki, Şemdinli’deki Konur Devlet Avlağı’nda ise bir yaban keçisinin öldürülmesini kapsıyor. Bölgede siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve meslek örgütleri de ihalenin iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Haritanın ucunda ertelenmiş bir kent: Hakkari

“Koruma politikalarıyla çelişiyor”

Bartın, yaban keçilerinin Hakkâri’nin dağ ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğinin önemli parçalarından olduğunu belirterek, yaşam hakkının ihale konusu yapılmasına itiraz etti.

"Av turizmi" uygulamasının yaban hayatını koruma yaklaşımıyla çeliştiğini söyleyen Bartın, devlet kurumlarının görevinin yaban hayvanlarının yaşam alanlarını ve türlerin devamlılığını güvence altına almak olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026-2027 "av turizmi" uygulama talimatında yaban keçileri için Türkiye’nin farklı bölgelerinde av kotaları ve ücretleri belirleniyor. Düzenlemede yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi ve kızıl geyik gibi türler "av turizmi" kapsamındaki türler arasında yer alıyor.

Yaban keçileri kar sonrası Munzur Vadisi’ne indi

Bölgeden iptal çağrıları

İhaleye ilişkin daha önce Yüksekova ve Şemdinli’de DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından da açıklamalar yapılmıştı.

Yüksekova’daki açıklamada yaban keçilerinin bölgenin yalnızca doğal zenginliği olmadığı, dağ ekosisteminin ve ortak yaşamın bir parçası olduğu belirtilerek ihalenin durdurulması istendi. Şemdinli’deki açıklamada ise av turizmi uygulamalarına son verilmesi ve yaban hayatını koruma politikalarının yerel halk ile ekoloji örgütlerinin katılımıyla oluşturulması talep edildi.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de ihaleye karşı hukuki ve idari girişimlerde bulunacaklarını açıklamış, yaban keçilerinin Hakkâri’nin doğal ve kültürel kimliğinin bir parçası olduğunu söylemişti.

Yaşam hakkı savunucuları eylem yaptı

Bartın: Yaşam hakkı ekonomik karşılıkla ölçülemez

Bartın, Meclis araştırması talebinde yaban hayatının korunması ile av turizmi politikalarının birlikte ele alınmasını, uygulamaların ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerinin araştırılmasını istedi.

Yaban hayvanlarının yaşam hakkının ekonomik bir karşılık üzerinden tanımlanamayacağını vurgulayan Bartın’ın çağrısı, “yaban keçilerinin yaşam hakkı satılamaz” sözleriyle özetlendi.

Bartın, yaban keçilerinin ve yaşam alanlarının korunmasını, benzer av ihalelerinin ekolojik etkilerinin incelenmesini ve koruma politikalarının yaşam hakkı temelinde yeniden değerlendirilmesini istedi.

(NÖ)