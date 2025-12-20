Yaban keçileri kar sonrası Munzur Vadisi’ne indi

Dersim’de etkili olan kar yağışı, 3 bin rakımlı bazı dağların zirvelerini beyaz örtüyle kapladı. Kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle yaban keçileri, daha ılıman alanlara yönelerek Munzur Vadisi Milli Parkı’na indi.

AA'nın haberine göre, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, vadide meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaşan keçiler, bölgeye ayrı bir canlılık kattı.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ise yürüttükleri denetim ve koruma çalışmalarıyla yaban keçilerini kaçak avcılara karşı korumaya devam ediyor.

(EMK)