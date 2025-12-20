ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 20.12.2025 09:26 20 Aralık 2025 09:26
 SG: Son Güncelleme: 20.12.2025 09:30 20 Aralık 2025 09:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Yaban keçileri kar sonrası Munzur Vadisi’ne indi

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yaban keçileri kar sonrası Munzur Vadisi’ne indi
Fotoğraflar: AA

Dersim’de etkili olan kar yağışı, 3 bin rakımlı bazı dağların zirvelerini beyaz örtüyle kapladı. Kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle yaban keçileri, daha ılıman alanlara yönelerek Munzur Vadisi Milli Parkı’na indi.

AA'nın haberine göre, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, vadide meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaşan keçiler, bölgeye ayrı bir canlılık kattı.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ise yürüttükleri denetim ve koruma çalışmalarıyla yaban keçilerini kaçak avcılara karşı korumaya devam ediyor.

(EMK)

Yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi
4 Aralık 2025
4 Aralık 2025
Dersim'in Yaban Keçileri Görüntülendi
18 Nisan 2020
18 Nisan 2020
