Yaşam hakkı savunucuları eylem yaptı

Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasanın TBMM'de kabul edilerek yasallaşmasının 2. yılında Kadıköy'de yürüyüş ve açıklama yapıldı. Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda bir araya gelen yaşam hakkı savunucuları "Katliam yasası geri çekilsin", "Köpekleri de çocukları da koruyacağız", "Susma haykır toplamaya hayır", "Susma haykır katliama hayır" sloganları atıp Süreyya Operası önünde sona eren bir yürüyüş düzenledi.

Opera binası önünde Yaşatacağız Platformu adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada yasanın kabul edilmesinden sonra yaşananlara ilişkin bilgiler verildi ve şöyle denildi:

Sokakta yaşayan hayvanların ölüm fermanı olan katliam yasası Meclis’te kabul edileli tam 2 yıl oldu. Bu süreçte Erzincan'da, Konya’da, Gebze’de, Ümraniye’de, İğneada’da, Osmaniye’de, Düzce’de, Mamak’ta, Altındağ’da, Silivri’de ve daha birçok yerde çok sayıda hayvan katledildi, kediler ve köpekler işkence gördü, diri diri toprağa gömüldü. Kediler ve köpekler zehirlendi, çukurlara atıldı, canlıyken poşetlere konularak öldürüldü, kuşlar ağaç dallarına sürülen yapıştırıcılardan kurtulamayıp işkence çekerek can verdi. Kayda alınamayan nice kötü muamele ve işkence sonucu her gün hayvan dostlarımız katledildi. Bunların kanlı yasa kabul edildiğinden beri şahit olduğumuz kaçıncı katliam olduğunu sayamadık bile. Kaç hayvan dostumuzun katledildiğini bile bilmiyoruz. Sistematik olarak dostlarımızı yaşam alanlarından koparıyor, barınak denen hapishanelere tıkıyor, ya öldürüyor ya da ölüme terk ediyorlar. Temelini türcülükten alan devlet politikalarıyla, sömürü ve cinayetlerle zaten hayvanlar yok ediliyordu. Ama son 2 yıldır sokakta yaşayan köpeklere karşı şiddet normalleştiriliyor, yaşam hakkı gasp ediliyor. Yaşam hakkını gasp etmek için yalanlar üretenler, sokaklardaki şiddetin sorumlusunun köpekler olduğunu iddia ettiler. Oysaki tam iki yıldır acımasız bir katliam pratiğiyle hayvanlara tam çaplı saldırı başlamışken, sokaklarda büyüyen gerçek tehlike azalmış değil. Sokakta yaşayan hayvanlar sokaklardan koparılırken ırkçılar, göçmen düşmanları, kadın düşmanları, çocukları öldürenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Ne kadın cinayetleri azaldı ne çocuklara yönelik saldırganlık. Tersine hayvan cinayetleri, hayvanseverlerinin katledilmesini de peşi sıra getirdi. Sokakta yaşayan hayvanları öldürmenin yasalaştığı durumda, toplumdaki diğer kesimlere de aynı saldırıların devam edeceğini öngörüyorduk ve bu 2 yılda özellikle LGBTİ+’ların ve suça sürüklenen çocukların hedef haline getirilmesiyle bunun gerçekleştiğine şahit olduk. Katliam yasasının 2. yılında, yaşatan bir yasa talebimizi daha gür sesle dile getiriyoruz. Yeni ve hayvanları 'yaşatan' bir yasasının yazımı için kamuoyu oluşturacağız. Katliam yasasının iptali için tüm gücümüzle sınırları zorlayacağız. Sokakta, barınakta, mahallelerde, hareketlerin içinde, mecliste, sendikalarda, yaşatmak için yan yana gelecek ve katliam yasası iptal edilsin diye haykıracağız.

(Mİ)