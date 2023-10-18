X temsilci atamadı, erişim kısıtlanabilir

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X (eski adıyla Twitter) Türkiye’de yeni bir yaptırımla karşı karşıya.

“Dijital sansür” eleştirilerine neden olan ve 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasası sonrası temsilci belirleme ve bildirime yükümlülüğünü yerine getirmeyen platforma erişim kısıtlanabilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aynı gerekçeyle 19 Temmuz’dan bu yana platforma reklam yasağı uyguluyordu.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, X‘in internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurma hakkına sahip. Söz konusu 3 aylık süre de yarın itibarıyla doluyor.

Eğer X, hakimliğin band genişliğinin yüzde 50 daraltılmasına karar vermesinden sonra da temsilci belirleme ve bildirime yükümlülüğünü yerine getirmezse bu kez internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılabilir. Bu da Türkiye’deki kullanıcıların X’i kullanamaması anlamına geliyor.

Türkiye’den Twitter’a reklam yasağı

(HA)