Wezîr İşikhan: Mûçeya herî kêm 22 hezar û 104 TL ye

Wezîrê Xebat û Ewlehiya Civakî ragihand ku mûçeya herî kêm a sala 2025an dê 22 hezar û 104 Lîreyên Tirk be.

Wezîrê Kar û Ewlehiya Civakî yê Tirkiyeyê Vedat Işikhan da zanîn ku wan mûçeya herî kêm ji sedî 30 zêde kiriye.

Işikhan di daxuyaniya xwe ya piştî civîna Komîsyona Diyarkirina Mûçeya Herî Kêm de ku Turk-Îş beşdar nebû got, "Em dixwazin mûçeya herî kêm bi we re parve bikin. Weke hûn jî dizanin di sala 2024an de mûçeya herî kêm 17 hezar û 002 TL bû. Me niha jî ji 1ê Kanûna Paşiya 2025an pê ve mûçeya herî kêm weke 22 hezar û 104 lîre diyar kir."

Daxuyaniya Erdogan

Piştî ku mûçeya herî kêm hat eşkerekirin, Serokomar Recep Tayyîp Erdogan li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da.

Erdogan di peyama xwe da weha gotiye:

“Di sala 2025an de mûçeya herî kêm dê 22 hezar û 104 TL be ku ji sedî 30 hat zêdekirin. Bila li welat û gelê me pîroz be.”

TURK-İŞê ji bo muçeya herî kêm ê sala 2025an 29 hezar û 583 TL pêşniyar kiribû. Lêbelê pêşniyara wan ji aliyê dewlet û xwedîkaran ve nehat qebûl kirin.

Her weha TURK-İŞê gotibû ku ger di bin vê pêşniyara ku wan amade kirine de pêşniyarek din bê kirin ew ê qebûl nekin.

