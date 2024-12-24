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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 20:56
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 22:40
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TÜRK-İŞ "MASADAN KALKTI"

Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin önerdiği 29 bin 583 TL asgari ücret devlet ve işveren temsilcilerince kabul edilmedi. Türk-İş asgari ücret masasından kalktığını duyurdu. Açıklamayı Bakan Işıkhan yaptı. Erdoğan da ayrıca sosyal medyadan duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"
Bakan Işıkhan asgari ücreti açıklarken/x

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2025 yılı için geçerli olacak asgari net ücret"i 22 bin 104 TL  olarak açıkladı.

Işıkhan, Türk-İş'in katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında düzenlediği açıklamada "Asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyoruz.  Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret listesi ile birlikte 17 bin 002 TL olmuştu Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan da aynı rakamı sosyal medya hesabından paylaştı.

Asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını isteyen TÜRK-İŞ komisyon toplantısına katılmadı

Bakan'ın asgari ücreti ilanı öncesinde, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü 'asgari ücret' gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. " denildi.

"Hazırlanan teklifi makul ve dengeli bul[duğunu]" açıklayan Türk-İş Başkanlar Kurulu bunun altında yapılacak bir teklif durumunda “masada yer alınmaması” kararını aldı.

Türk-İş'in sosyal medya açıklaması şöyle

(AEK/HA)

Haber Yeri
Ankara
asgari ücret tespit komisyonu
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