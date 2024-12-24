Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2025 yılı için geçerli olacak asgari net ücret"i 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

Işıkhan, Türk-İş'in katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında düzenlediği açıklamada "Asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret listesi ile birlikte 17 bin 002 TL olmuştu Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan da aynı rakamı sosyal medya hesabından paylaştı.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024

Asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını isteyen TÜRK-İŞ komisyon toplantısına katılmadı

Bakan'ın asgari ücreti ilanı öncesinde, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü 'asgari ücret' gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. " denildi.

"Hazırlanan teklifi makul ve dengeli bul[duğunu]" açıklayan Türk-İş Başkanlar Kurulu bunun altında yapılacak bir teklif durumunda “masada yer alınmaması” kararını aldı.

Türk-İş'in sosyal medya açıklaması şöyle

“TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARAR TOPLANTISINA KATILMAYACAK”



TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret çalışmaları konusundaki gelişmeleri değerlendirerek aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:



“Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari… pic.twitter.com/7oYUCq0YUc — TÜRK-İŞ (@turkiskonf) December 24, 2024

(AEK/HA)